Erdoğan: Memurlara zam yapılırken emeklilere yapılmaması olacak şey değil

Erdoğan emeklilere yapılması beklenen zamla ilgili “Memurlarımıza bu zamanlar gelirken, emeklilerimize hiçbir şeyin gelmemesi olacak bir şey değil” dedi. Erdoğan’ın sözleri “Peki, emeklilere temmuz zammını Erdoğan’ın haberi olmadan kim yaptı!” yorumunu gündeme getirdi.

Erdoğan: Memurlara zam yapılırken emeklilere yapılmaması olacak şey değil

Milyonlarca memuru ilgilendiren toplu sözleşme görüşmeleri devam ederken emeklilere ek zam yapılacağı iddiası gündeme geldi. En düşük emekli maaşı 7 bin 500 lira olurken maaşlara ekim ayında ek zam geleceği belirtiliyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Macaristan ziyareti sonrası yaptığı açıklamada emeklilere maaş zammı konusunda konuştu. Erdoğan, “Memurlarımıza bu zamanlar gelirken, emeklilerimize hiçbir şeyin gelmemesi olacak bir şey değil” dedi.

Erdoğan’ın konuyla ilgili yaptığı açıklama şöyle:

“Şu anda memurlarla ilgili çalışmayı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız yetkili sendikalarla sürdürüyor. Bu ay sonuna kadar da devam edecek. Nitekim birinci, ikinci, açıklamalar Bakanım tarafından yapıldı. Emeklilerle ilgili de ayrıca Bakanlığımız çalışmalarını sürdürüyor. Memurlarımıza bu zamanlar gelirken, emeklilerimize hiçbir şeyin gelmemesi olacak bir şey değil. Onları da inşallah memnun edecek adımları atacağız.”

TEMMUZ ZAMMI TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Emeklilere temmuz ayında yapılan zam tepki çekmişti. Torba yasa ile yapılan zamdan maaşı 7 bin 500 lirayı bulan emekliler ile EYT’lilerin yararlanamaması tartışmalara neden olmuştu. Erdoğan’ın yaptığı son açıklama sonrası yüzde 25’li zamma ilişkin “Peki, emeklilere temmuz zammını Erdoğan’ın haberi olmadan kim yaptı!” yorumunu gündeme geldi.

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