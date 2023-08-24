Emekliler sakın bu tuzağa düşmeyin. Yüksek fiyatlara karşı uyarı geldi

Editör: Serkan Talan

AKP iktidarının bir dönem en çok övündüğü sağlık sistemi özellikle son 10 yılda büyük çöküşe geçti. Devlet hastanelerinde muayene ve tedavi olmak için aylarca sıra beklemek istemeyen vatandaşlar yüksek fiyatlara rağmen özel hastanelere gidiyor.

Devlet hastanelerinde bazı bölümler için 1 yıl sıra beklemek istemeyen vatandaşlar arasında emekliler de bulunuyor. En düşük emekli maaşının 7 bin 500 lira olduğu Türkiye’de emekliler sadece muayene için bile binlerce lirayı gözden çıkarmak zorunda kalıyor.

Sosyal güvenlikle ilgili mevcut mevzuata göre, özel hastaneler SGK’lı hastalardan ilave ücret olarak devletin belirlediği muayene ücretinin en fazla yüzde 200 fazlasını alabiliyor. Kanunlara göre ilave ücret alınmayan gruplar ise şöyle sıralandı:

“1005 sayılı Kanun hükümlerine göre şeref aylığı alan kişiler ile bakmakla yükümlü olduğu kişilerden,

2330 sayılı Kanun hükümlerine göre aylık alan kişiler ile bakmakla yükümlü olduğu kişilerden,

Harp malûllüğü aylığı alanlar ile 3713 sayılı Kanun kapsamında aylık alanlar ile bakmakla yükümlü olduğu kişilerden,

Tedavileri sonuçlanıncaya veya maluliyetleri kesinleşinceye kadar; 3713 sayılı Kanunun 21 inci maddesinde sayılan olaylara maruz kalmaları nedeniyle yaralananlar.”

EMEKLİLER SAKIN BU TUZAĞA DÜŞMEYİN

Özel hastanelerin en düşük 7 bin 500 lira maaş alan emeklilerden de yüksek ücret alması tartışma konusu olurken yüzde 200’lük tavan ücret oranı emeklileri de kapsıyor.

Öte yandan uzmanlar, emeklilerin yüksek ilave ücretlere karşı dikkatli olması gerektiğinin altını çiziyor. Sosyal güvenlik uzmanları emeklilerin özel hastaneye ödedikleri ücretin mutlaka faturası almasını gerektiğini vurgulayarak ilave ücretleri yüksek bulmaları durumunda Tüketici Hakem Heyeti ve Tüketici Mahkemelerine başvurabileceklerini söylüyor.

Hukukçular, özel hastanelere yönelik emsal kararların olduğunu belirterek, vatandaşların konunun takipçisi olmaları gerektiğini söylüyor.