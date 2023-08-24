Emekliler sakın bu tuzağa düşmeyin. Yüksek fiyatlara karşı uyarı geldi

Devlet hastanelerinde randevu bulmakta büyük sıkıntı yaşayan emekliler, özel hastanelerde muayene ve tedavi olabilmek için binlerce lirayı gözden çıkarmak zorunda kalıyor. Uzmanlar emeklilere yaptığı uyarıda özel hastanelerdeki fiyat oyununa dikkat çekti.

Emekliler sakın bu tuzağa düşmeyin. Yüksek fiyatlara karşı uyarı geldi

Editör: Serkan Talan

AKP iktidarının bir dönem en çok övündüğü sağlık sistemi özellikle son 10 yılda büyük çöküşe geçti. Devlet hastanelerinde muayene ve tedavi olmak için aylarca sıra beklemek istemeyen vatandaşlar yüksek fiyatlara rağmen özel hastanelere gidiyor.

Devlet hastanelerinde bazı bölümler için 1 yıl sıra beklemek istemeyen vatandaşlar arasında emekliler de bulunuyor. En düşük emekli maaşının 7 bin 500 lira olduğu Türkiye’de emekliler sadece muayene için bile binlerce lirayı gözden çıkarmak zorunda kalıyor.

Sosyal güvenlikle ilgili mevcut mevzuata göre, özel hastaneler SGK’lı hastalardan ilave ücret olarak devletin belirlediği muayene ücretinin en fazla yüzde 200 fazlasını alabiliyor. Kanunlara göre ilave ücret alınmayan gruplar ise şöyle sıralandı:

“1005 sayılı Kanun hükümlerine göre şeref aylığı alan kişiler ile bakmakla yükümlü olduğu kişilerden,

2330 sayılı Kanun hükümlerine göre aylık alan kişiler ile bakmakla yükümlü olduğu kişilerden,

Harp malûllüğü aylığı alanlar ile 3713 sayılı Kanun kapsamında aylık alanlar ile bakmakla yükümlü olduğu kişilerden,

Tedavileri sonuçlanıncaya veya maluliyetleri kesinleşinceye kadar; 3713 sayılı Kanunun 21 inci maddesinde sayılan olaylara maruz kalmaları nedeniyle yaralananlar.”

EMEKLİLER SAKIN BU TUZAĞA DÜŞMEYİN

Özel hastanelerin en düşük 7 bin 500 lira maaş alan emeklilerden de yüksek ücret alması tartışma konusu olurken yüzde 200’lük tavan ücret oranı emeklileri de kapsıyor.

Öte yandan uzmanlar, emeklilerin yüksek ilave ücretlere karşı dikkatli olması gerektiğinin altını çiziyor. Sosyal güvenlik uzmanları emeklilerin özel hastaneye ödedikleri ücretin mutlaka faturası almasını gerektiğini vurgulayarak ilave ücretleri yüksek bulmaları durumunda Tüketici Hakem Heyeti ve Tüketici Mahkemelerine başvurabileceklerini söylüyor.

Hukukçular, özel hastanelere yönelik emsal kararların olduğunu belirterek, vatandaşların konunun takipçisi olmaları gerektiğini söylüyor.

İlgili Haberler
İlaç israfındaki korkunç tablo ortaya serildi
Emeklilik iptal ediliyor! Maaşlar kesiliyor
Emekliye ne kadar zam yapılacağını açıkladı. Yandaş Cem Küçük bile isyan etti
Türk profesör özel hastane fiyatına isyan etti: Hastanemetre işliyor
İYİ Partili Turhan Çömez’den Fahrettin Koca'ya özel hastane sorusu
Öne Çıkanlar
Remzi Özdemir Merkez Bankası'nın alacağı faiz kararını açıkladı. Piyasalar rahatlayacak mı hayal kırıklığı mı yaşayacak
Remzi Özdemir Merkez Bankası'nın alacağı faiz kararını açıkladı. Piyasalar rahatlayacak mı hayal kırıklığı mı yaşayacak
Memur ve emekli zammı ne kadar oldu? Memur ve emekliler ne kadar maaş alacak?
Memur ve emekli zammı ne kadar oldu? Memur ve emekliler ne kadar maaş alacak?
Şansal Büyüka Süper Lig maçlarında neler olduğunu açıkladı: Duyduklarıma gördüklerime inanamıyorum
Şansal Büyüka Süper Lig maçlarında neler olduğunu açıkladı: Duyduklarıma gördüklerime inanamıyorum
MasterChef All Star 66 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 66 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Kassandra Merkez Bankası'nın faiz kararını 1 gün önceden açıkladı
Kassandra Merkez Bankası'nın faiz kararını 1 gün önceden açıkladı
MasterChef All Star 65 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
MasterChef All Star 65 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Son Haberler
Ağacı kurt insanı dert yer atasözünün anlamı nedir? Atasözleri ve Deyimler
Ağacı kurt insanı dert yer atasözünün anlamı nedir?
Bakın hangi tehlikeli hastalığın habercisi. Sivilcelere dikkat Sağlık
Bakın hangi tehlikeli hastalığın habercisi. Sivilcelere dikkat
Arda Turan beğendi. Eyüpspor transferi için bonservis rekoru kırmayı göze aldı Spor
Arda Turan beğendi. Eyüpspor transferi için bonservis rekoru kırmayı göze aldı
İngiltere'de 24 bin doktor greve gitti Dünya
İngiltere'de 24 bin doktor greve gitti
Yılbaşından itibaren 1102 terörist etkisiz hale getirildi Güncel
Yılbaşından itibaren 1102 terörist etkisiz hale getirildi
Samsun'da pompalı tüfekle vurulan genç hayatını kaybetti Güncel
Samsun'da pompalı tüfekle vurulan genç hayatını kaybetti
Hande Erçel ile Burak Deniz'in yeni dizisinde olay sahne. Yorum yağdı Magazin
Hande Erçel ile Burak Deniz'in yeni dizisinde olay sahne. Yorum yağdı