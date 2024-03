Emekliye reva görülen hayat. Ankara'nın göbeğinde saatlerce ucuz et sırası beklediler

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin Ramazan ayı sonuna kadar sürecek olan uygun fiyatlı et satışı uygulaması ikinci gününde de vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.

3 TON 816 KİLOGRAM ET SATIŞI YAPILDI

Yüzde yüz yerli besi hayvanlardan temin edilen et ürünleri, Ankara’daki kesimhanelerde kesimi sağlanarak antemortem ve postmortem muayenelerden geçirildikten sonra Başkent Marketlerde uygun fiyata satışa sunuluyor.

Marketlerde; uygulamanın başladığı ilk gün olan 11 Mart'ta (dün) toplam 1 ton beyaz et ve 2 ton 816 kilogram da kırmızı et olmak üzere toplam 3 ton 816 kilogram satışı yapıldı.

Uygulama ile ilgili bilgi veren Halk Ekmek Fabrikası Sorumlusu Veteriner Hekim Mutlu Ergün, şunları kaydetti:

“Yüzde 100 yerli besi hayvanlarımızın Ankara’daki kesimhanelerde kesimini sağlayıp antemortem ve postmortem muayenelerini yaparak uygun fiyatlı kırmızı ve beyaz et satışımızı yapmaya başladık. Eko kıyma 369 TL, eko kasap köfte 369 TL, kuşbaşı 379 TL, Ayaş Kooperatifi kangal sucuğumuz 309 TL, haşlama et 339 TL’den satışa sunduk.”

Uygun fiyatlı et satışı; GİMAT Başkent Market, Batıkent Başkent Market, ASKİ Başkent Market ve Kafe, ABB Başkent Market, Şafaktepe Başkent Market, Kızılay Başkent Market ve Etimesgut Başkent Marketler olmak üzere toplamda 7 noktada, 10.00 ile 17.00 saatleri arasında gerçekleşiyor.

VATANDAŞ KUYRUĞA GİRDİ

Mamak Şafaktepe, Batıkent Atlantis ve Kızılay Başkent Market Şubelerinde et alışverişi yapmaya gelen vatandaşlar, memnuniyetlerini şu sözlerle dile getirdi:

Nuri Bozkurt: “Hem uygun fiyata et alıyoruz hem de ne aldığımızı biliyoruz. Yerli et almış oluyoruz teşekkür ederiz.”

"İNSANLAR ORUCUNU BİLE TUTAMIYOR"

Elif Ulusoy: “Halkın yararına olan her şeyden memnunuz. Keşke her zaman devam etse. İnsanlar gıdasını alamadığı için ibadetlerini bile yapamıyor, orucunu bile tutamıyor. Bir simitle gününü geçiren insanlar var. Evine et girmeyen insanlar var. Bu vesileyle evine gıda götüren insanlar oluyor.”

"DIŞARIDAN ZOR ALIYORUZ"

Tamam Bozkurt: “Burada fiyatlar her zaman daha uygun olduğu için burayı tercih ediyoruz. Dışarıdan zor alıyoruz. Burası daha kaliteli daha uygun.”

Nurcan Taşkesen: “Gerçekten güzel bir indirim var. Evine en azından yarım kilo bile olsa et götürebilecek. Ramazan’da eskiden zamlar olurdu ama bu belediyenin yaptığı çok güzel bir çalışma. Umarım bu indirim diğer ürünlere de yansır. İnsanlar evlerine etlerini ekmeğini rahatça götürür ve onlarda ibadetlerinin tadını çıkarır diye düşünüyorum.”

Mehmet Emin Köylü: “Çok mutluyuz, seviniyoruz. Burası piyasaya göre bayağı bir uygun. Daha sağlıklı ve güvenilir olduğu için burayı tercih ediyoruz.”

Aycan Sezen: “En azından güvenilir ve yerli et olduğu için çok memnunuz teşekkür ederiz. Dışarıda daha pahalı.”

Şeref Türkmen: “Bir nebze insanların evine et girecek. Bu ülke hepimizin taşın altına elimizi koyacağız. 6,5 TL ekmek özellikle beni mutlu ediyor. Ama bu uygulama çok hoşuma gitti fiyatlar gayet makul.”

"EMEKLİ KAN AĞLIYOR"

Gülseren Bukan: “Hizmet harika. Emekli kan ağlıyor. Onun sayesinde üç beş kuruş bir şeyler yemeğe başladık. Bütün ürünleri denedim hepsi temiz pak. Sabit fiyat uygulamasıyla piyasanın yarı fiyatına. Düzenli bir şekilde insanlar ete ulaşabiliyor.”

Ersin Alkan: “Mansur Başkan’ın bugüne kadar uyguladığı her şeye helal olsun. Kursağımıza güzel bir et düşüyor. Emekliyim şu anda nasıl mutlu ayrıldığımı görüyoruz. Böyle kutsal bir günde bu kadar olur. Teşekkür ediyoruz.”

Behcet Umaroğlu: “Dışarıdaki et hem pahalı hem de güven verici değil. Hem ekonomik hem güvenilir olduğu için buraya geldim.”