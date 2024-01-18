Emekliye zulüm yılı!

Milyonlarca SSK ve BAĞ-KUR emeklisine yapılan maaş zammı oranını açıklayan Tayyip Erdoğan, 2024 yılının ilk 6 ayı için memur emekli aylıklarında yüzde 49,25, SSK ve BAĞ-KUR emeklilerinde yüzde 37,57 artış olduğunu hatırlatarak "Bu artışların emeklilerimizde yol açtığı rahatsızlığı gördüğümüz için birbirine yakınlaştıracak adım atıldı. SSK ve BAĞ-KUR emeklisi aylıklarına ilave yüzde 5 daha artış yapacağımız müjdesini buradan vermek istiyorum. SSK ve BAĞ-KUR emeklisi maaş zammı Ocak 2024'ten itibaren yüzde 42,6'ya yükseliyor. Temmuz ayında artışlarla birlikte emeklilerimizin hepsi yaklaşık aynı oranlarda maaş artışına kavuşacaklardır" dedi.

Memur, SSK ve BAĞ-KUR ayrımı yapmadan tüm emeklilerin yıllık artış oranlarının önümüzdeki Temmuz'da eşitleneceğini söyleyen Erdoğan, "Yılın ikinci yarısındaki maaş artışlarında memur emeklileri enflasyon farkını alırken, SSK ve BAĞ-KUR emeklileri enflasyon kadar zam alacakları için dengesizlik giderilecektir" diye konuştu.

Uygulamaya alınan emekli maaşı alt sınırının 7 bin 500 liradan 10 bin liraya çıkarıldığını da belirten Erdoğan, "Meclisimizin de onayını aldıktan sonra artışları bir an önce emeklilerimizin maaşlarına yansıtmak istiyoruz. 200 milyar liralık ilave kaynağı emeklilerimizin istifadesine sunmak istiyoruz. Tüm bu artışların ülkemize, milletimize hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

2024'ü emekliler yılı olarak ilan ettiklerini söyleyen Erdoğan, bu vesile ile emeklilerin hayat kalitesini artıracak, sosyal haklarını genişletecek yeni hizmetlerin devreye alınmasının hedeflendiğinin altını çizdi.

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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, "Erdoğan SSK ve BAĞ-KUR emeklilerinde en düşük emekli maaşını 7.500 TL’den 10.000 TL’ye yükselttiğini açıklayarak 2024 yılını emekliler yılı ilan etti. Emeklilere intibak düzenlemesi yapmadan, aylık bağlama oranlarını düzeltmeden emekliler rahatlamaz. Sevgili emekliler, eğer Erdoğan 2008 yılında maaşlarınızdaki aylık bağlama oranını düşürmeseydi bugün en düşük emekli maaşının 22.500 TL olacağını biliyor muydunuz?" diye sordu.

Benim hesabım ise daha basit. Geçtiğimiz Temmuz ayında memura yapılan zam dışında 8 bin lira da seyyanen zam yapılmıştı. Bu zam bütün emeklilere de yapılmış olsaydı en düşük emekli aylığı 7500 değil 15 bin 500 TL olacaktı. Bu rakamın üzerine 1 Ocak itibarıyla yüzde 42,6 zam yapıldığında en düşük emekli aylığı 22.100 lira olacaktı.

En düşük emekli aylığının asgari ücretten yani 17 bin liradan kesinlikle az olmaması gerektiği de ortada... Buna rağmen, en düşük emekli aylığını 10 bin lira yapmak, 2023 Temmuz'undan 2024 Temmuz’una kadar tam bir yıl, SSK ve BAĞ-KUR emeklilerini sefalete mahkûm etmektir. Kaldı ki memur emeklileri de seyyanen zam almadıkları için mağdur durumdadır.

Geçtiğimiz Temmuz ayında en düşük emekli aylığı 15.500 TL olsaydı, bunun üzerine gerçek enflasyon rakamları esas alınarak yüzde 130'un yarısı kadar zam yapılsaydı, en düşük emekli aylığı yaklaşık 25 bin lira olacaktı.

Kaldı ki Erdoğan önümüzdeki Temmuz ayında maaşların değil, artış oranlarının eşitleneceğini söylüyor! Bir grup, 10’dan başlıyor, diğeri 20’den... Oran eşitlense ne olur? 10 bin liraya yüzde 100 zam yapsalar, 20 bin lira eder... Bunu da yapmayacaklarına göre Temmuz ayında en düşük emekli aylığı en fazla 15 bin lira olur... Aradaki fark hiçbir şekilde kapanmaz...

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Peki neden böyle oldu? Erdoğan, kamuoyu baskısıyla EYT’lileri emekli etmek zorunda kalınca, faturayı SSK ve BAĞ-KUR emeklilerine kesti... Yani ek bir kaynak oluşturamadığı için milyonlarca SSK ve BAĞ-KUR emeklisinin maaşını harçlık düzeyine düşürdü. EYT’liler de düşük maaşla emekli edildi... Bugün başka bir şehirde okuyan bir üniversite öğrencisinin en düşük aylık harcaması 15 bin lira...

Bu durumda, 2024 yılı emekliler yılı değil de emekliye zulüm yılı olarak ilan edilmiş demektir.