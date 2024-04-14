Emekliyi ve gençleri bu hale getirenler utansın. Metroda ibretlik olay

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Emekliyi ve gençleri bu hale getirenler utansın. Metroda ibretlik olay
Metroda yer verme tartışması çıktı. Genç, yer isteyen yaşlı adama "Ne diye bu yoğun saatte biniyorsun?" deyince, "Emekliyim, çalışmak zorundayım. Keyfimden gezmiyorum" cevabını verdi.

Ülke artık geçim sıkıntısı yüzünden iyice gerilmeye başladı. Gün geçmiyor ki, ekonomik kaynaklı bir olay olmasın. Evsahibi kiracısıyla çatışır, esnaf müşterisiyle, yolcu taksiciyle...

Son olarak metroda yer verme gerginliği çıktı.

Yaşlı adam yer istediği gençten, "Ne diye bu yoğun saatte biniyorsun" cevabını alınca, birden patladı ve ülkenin acı gerçeğini şu sözlerle gencin yüzüne vurdu: “Emekli maaşım yetmediği için çalışmak zorunda kalıyorum. Gezintiye çıkmadım, işten dönüyorum”

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Peki sizce kim haklı?

Emekliyi bu yaşta çalışmaya mahkum edenler mi?

Yoksa kendi geçim derdine düşmüş, iş peşinde koştuğu için de başkalarının yaşına başına aldırmayan gençler mi?

Ya da geçinmek için zam ve saygı bekleyen emekliler mi?

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