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Uçak kazasında ölen Emiliano Sala hakkında skandal gelişme ortaya çıktı

Uçak kazasında ölen Arjantinli yıldız futbolcu Emiliano Sala hakkında skandal bir gerçek ortaya çıktı.

Haber Giriş: 19 Ocak 2023 Perşembe - 18:39
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Emiliano Sala kazasındaki skandal ortaya çıktı

Uçak kazasında ölen Emiliano Sala hakkında skandal gelişme ortaya çıktı
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Yüksek Mahkeme'ye sunulan belgelere göre Cardiff City, Emiliano Sala'nın uçak kazası sonucu hayatını kaybetmesinden 1 gün sonra, oyuncuyu 20 milyon pound karşılığında sigortalatmaya çalıştı.

BAŞKA BİR SKANDAL DAHA

Cardiff City'ye transfer olduktan sonra çıktığı yolda uçağının düşmesi sonucu hayatını kaybeden Sala'nın transferinin ilk taksiti Nantes kulübüne ödendi.

17 milyon euro karşılığında Fransız ekibi Nantes'tan Cardiff City'ye transfer olan Arjantinli golcü futbolcu Emiliano Sala, kendisini taşıyan uçağın düşmesi sonucu trajik bir biçimde hayatını kaybetmişti. 21 Ocak 2019'da yaşanan kazada 28 yaşındaki Sala'nın cesedi uzun süre bulunamamıştı.

O günden beri iki kulüp arasında transferin geçerli olup olmadığı konusunda tartışmalar yaşanmış, olay hukuki boyuta taşınmıştı.

Sonunda FIFA kararıyla Cardiff City'nin Nantes'a ödeme yapmasına karar verilmişti. CAS, Cardiff'in son itirazını reddetmişti. Cardiff de ödemeyi yapmayınca transfer yapması yasaklanmıştı.

Sala'nın ölümünün üzerinden 4 yıl geçtikten sonra Galler ekibi Cardiff City, Emiliano Sala'nın 17 milyon euroluk bonservisinin ilk taksitin ödediğini açıkladı. 6 milyon euro, Nantes'ın hesabına gönderildi.

Ligde zor durumda olan Cardiff City, transfer yapmak zorunda olduğu için direnmeyi bıraktı ve ödemeyi yaptı.

Öte yandan Cardiff City, Nantes'a 4 yılın faizini de ödeyecek.

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