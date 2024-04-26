TFF'nin yeni başkanı belli oldu. Şerafettin Tilki açıkladı

Atama ile TFF başkanlık koltuğuna oturduğu ileri sürülen Büyükekşi, erken seçim kararı almıştı.

Aslında bu bir kandırmaca idi. Asıl amaç yeniden aday olup güven tazelemek. Ancak evdeki hesap çarşıya uymadı. Seçim kararı sonrası adaylar çıktı ortaya.

İşte dün Büyükekşi, Bakan Osman Aşkın Bak’tan nabız yoklaması aldı.

Bak, tören öncesi sohbette, “Servet Yardımcı’nın adaylık açıklamasına çok memnun oldum. Senelerdir UEFA’da ve Federasyonda farklı görevler üstlendi..” yorumu yaptı.

Bakan Bak da Yardımcı gibi Rizeli. Siyaseten destek alan Yardımcı, böylece Büyükekşi adaylığını bitirmiş oldu.

Riva’da sürpriz bir isim daha konuşuldu.

İsmail Hocaoğlu. Eski Bayrampaşa Başkanı. Hocaoğlu’nun adaylığı yine siyaseten gündeme geliyor. Fakat Yardımcı’da karar kılındığı için açıklaması yapılmadan kapatılıyor.

TFF kulisleri müthiş.

Artık Büyükekşi futbolumuzda olmayacak. Kendisine acı haber Riva’da verildi. Yer de ilginç. Bakanlığa bağlı tesislerde. Bilen bilir. Bilmeyenler için anlatayım; Riva’nın girişinde sağ tarafta TFF merkezi, sol tarafta ise Bakanlığın tesisleri mevcut.

İşte Bak, Bakanlığına ait olan yerde üstü kapalı mesajı iletiyor. Büyükekşi iki bakanın konuşmasını duyuyor. Duymamazlıktan geliyor. Bir anda yüzü düşüyor.. Son çırpınışlar faydasız.

Medyadaki yandaşları ile özel röportajlar yapsa da, önündeki duvarı görüyor.

Görünen o ki, yeni TFF Başkanı Servet Yandımcı olacak.

Yardımcı reformlar ile geliyor deniyor. Şahsen duymadım. Anlattılar. Tüzük değişikliği yapılacak. Ayrıntı çok. En önemli konu başlıkları ise kurullar.

MHK, PFDK, Tahkim gibi Federasyonun kurulları ayrı ayrı seçime girecekler. Tıpkı kulüplerde ki gibi.

Biraz açalım. Tff yönetimine talip olanlar, sadece yönetim için çalışma yapacaklar. Bu kurumlar yönetimlerden bağımsız olarak liste yapıp seçimlere girecekler. Elbette yönetime talip olanlar Kurul adaylarına üstü kapalı destek olur, hatta el altından liste oluşturabilir. Ancak sonuçta kurulları da delegeler seçecek. Seçim ile göreve gelen TFF yönetimi değil.

Malumunuz üzere, kulüplerimizde yaşanan aynen bu. Disiplin, denetleme, sicil ve divan gibi kurullar, aynı kongrede yönetimden bağımsız olarak seçim ile göreve gelebiliyorlar.

Peki Federasyondaki bu tarihi değişim ne getirir.

İlk olarak TFF yükünü alıp götürür.

Kuş gibi hafifler. Bülbül gibi öter!..

Diyelim hakemler kötü. TFF Başkanı çıkıp, “Bağımsız kurul. Siz seçtiniz kardeşim..” der geçer. Kulüpler ektiğini biçer.

Yardımcı daha gelmeden bir heyecan yaratmış yani.

Bol bol aksiyonlu kulisler yaz sıcağında içinizi iyice yakacak.

Bana müsade. Kadıköy’e doğru yola çıkayım. Asıl seçim orada. Kaç, gidip geliyor. Sadettin Saran’a karşı

İttifak büyüyor. Bizim Acun hala oralarda dolayıp duruyor..