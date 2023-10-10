Emine adı son zamanlarda çocuklar için en çok tercih edilen isimler arasında yer alıyor. Kız çocuk ismi arayan ebeveynler Emine isminin anlamını araştırıyor. Peki, Emine ne demek? Emine isminin anlamı nedir?
EMİNE NE DEMEK?
Türk Dil Kurumu’nda yer alan bilgiler eşliğinde, Emine ismi ne demek ve anlama gelir sorularının yanıtları şu şekildedir:
- Güvenilir, inanılır.
- Sakıncasız, tehlikesiz.
- Yüreğinde korku olmayan, korkusuz.
- Arapça’daki Amine kelimesinin Türkçeleştirilmiş şeklidir. Peygamber Efendimizin (s.a.a) annesi Hz. Amine (a.s).
EMİNE İSMİ KURAN’DA GEÇİYOR MU?
Emine ismi Kur'an-ı Kerim'de birçok ayette geçmektedir ve Emine ismini koymak caizdir.