Ramazan Bayramı’nın son gününde Eminönü’nde yoğunluk

Ramazan Bayramı’nın son günü, hem yerli hem de yabancı turistlerin Eminönü’ne yoğun ilgisi devam etti.

Güneşli havayı değerlendiren ziyaretçiler, Boğaz turu yapmak ve vapur seferleri ile seyahat etmek için toplandılar.

Turistlerin yoğunluğu, vapurların tıklım tıklım dolmasına ve Eminönü’nde insanların sel gibi akmasına sebep oldu.

Havadan çekilen görüntülerde, meydanın turist akınıyla dolup taştığı ve adım atacak yer kalmadığı gözlemlendi.

“Her zamanki gibi yoğun ve kalabalık” Bayramı İstanbul’da geçirmek için Sakarya’dan gelen Mustafa Öztürk, “İstanbul’a gezmek için geldim, son ziyaretimden bu yana yine çok kalabalık. İnsanlar bayramın tadını çıkarıyorlar. İlk olarak Kadıköy’e uğradık, ardından buraya, Eminönü’ne geldik. Buradan sonra Ortaköy’de kumpir yemeyi planlıyoruz. İstanbul’un tarihi yerleri arasında Mısır Çarşısı, Kadıköy, Ortaköy ve Kız Kulesi gibi gezilmesi gereken birçok güzel nokta var” dedi.

“Harika bir şehir” Bayram ziyareti için Bursa’dan gelen Erol Pehlivanoğlu ise, “Şehirde büyük bir yoğunluk var ama İstanbul gerçekten harika bir yer. Herkese ziyaret etmelerini öneririm. Sultanahmet, Galata Köprüsü üzerinden karşıya geçip, Eminönü ve Mısır Çarşısı gibi yerleri gezeceğiz. Bayram dolayısıyla yaşanan kalabalık beklenen bir durum. Güzel havayı fırsat bilen herkes dışarı çıktı. Otopark sorunu biraz sıkıntı yaratabilir ama deniz otobüsü veya metro ile gelmek mümkün. Yoğunluk olsa da İstanbul’un tadını çıkarmak isteyenler için değer” ifadelerini kullandı.