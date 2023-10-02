EMMY ödüllü Haluk Bilginer dünya yıldızıyla başrol oynayacak. Partneri açıklandı sosyal medya sallandı

Pablo Larraín biyografisi olan ve dünya'nın en iyi opera sanatçısı olarak gösterilen Maria Callas'ın hayatını anlatan "Maria" filmininde Angelina Jolie ile birlikte Haluk Bilginer başrolü paylaşacak.

EMMY ödüllü Haluk Bilginer dünya yıldızıyla başrol oynayacak. Partneri açıklandı sosyal medya sallandı

Editör: Özlem KIRAL

Türk tiyatro, sinema ve dizi tarihinin en başarılı oyuncuları arasında yer alan Haluk Bilginer, 2019 yılında düzenlenen 47. Uluslararası Emmy Ödülleri gecesinde 'En İyi Erkek Oyuncu' ödülünü almıştı.

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Başarısının yanı sıra ödül gecesinde sahnede yaptığı konuşma ile de uzun süre adından söz ettiren usta oyuncunun Angelina Jolie ile başrol oynayacağı iddia edildi.

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Maria filminde Jolie'ye başrol olarak eşlik edecek olan Emmy ödüllü tecrübeli oyuncu Haluk Bilginer'e adeta tebrik mesajları yağıyor.

Ranini.tv’de yer alan habere göre Angelina Jolie’nin başrolünde yer alacağı filme başarılı oyuncu Haluk Bilginer de katıldı. Bilginer, filmde Yunan asıllı armatör ve iş insanı Aristotle Onassis’i canlandıracak.

Bu ay içinde Budapeşte’de çekimlerine başlanması planlanan filmin senaryosunu Peaky Blinders dizisiyle de bilinen Steven Knight kaleme aldı. Maria, ünlü sopranonun 1970’lerin Paris’indeki yalnızlığının son günlerini konu alacak.

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New York’ta yaşayan bir Yunan göçmeni olan Callas, bir dönemin en ünlü sopranolarından birisiydi ve Aristotle Onassis’in uzun süreli metresi oldu. Jackie Kennedy’nin ikinci eşi olan Onassis onunla evlenmek için kendisini terk ettikten sonra Callas önce İtalya’ya, ardından Fransa’ya taşındı.

İhaneti tam olarak atlatamayan Callas, 1977’de, 52 yaşındayken kalp krizinden öldü. Onassis’in ilişkileri boyunca Callas’a taciz ve şiddet içeren davranışlarda bulunduğu da gündeme gelmişti.

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