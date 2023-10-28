Haluk Bilginer ile Angelina Jolie'nin filminden ilk kareler geldi

Haluk Bilginer, Yunan asıllı Amerikalı soprano Maria Callas'ın hayatının anlatıldığı "Maria" adlı filmde Angelina Jolie ile başrolü paylaşıyor. İki başarılı ismin rol aldığı Maria filminin setinden ilk kareler yayınlandı.

ÇEKİMLER 8 HAFTA SÜRECEK

Merakla beklenen filmin çekimleri 8 hafta sürecek. Çekimler Paris, Yunanistan, Budapeşte ve Milano'da yapılacak.

Bilginer, filmde Yunan asıllı armatör ve iş insanı Aristotle Onassis'i canlandırıyor. Çekimleri devam eden filmden kareler de geldi.

FİLMİN KONUSU

Filmin senaryosunu Peaky Blinders dizisiyle de bilinen Steven Knight kaleme aldı. Maria, ünlü sopranonun 1970'lerin Paris'indeki yalnızlığının son günlerini konu alacak. New York'ta yaşayan bir Yunan göçmeni olan Callas, bir dönemin en ünlü sopranolarından birisiydi ve Aristotle Onassis'in uzun süreli metresi oldu.

Jackie Kennedy'nin ikinci eşi olan Onassis onunla evlenmek için kendisini terk ettikten sonra Callas önce İtalya'ya, ardından Fransa'ya taşındı. İhaneti tam olarak atlatamayan Callas, 1977'de, 52 yaşındayken kalp krizinden öldü.

Onassis'in ilişkileri boyunca Callas'a taciz ve şiddet içeren davranışlarda bulunduğu da gündeme geldi.