Emniyet şeridinden gittikleri yetmedi ambulansa da yol vermediler

Kaynak: DHA
Emniyet şeridinden gittikleri yetmedi ambulansa da yol vermediler

İstanbul Bağcılar'da emniyet şeridinden giden araçlar, ambulansa yol vermedi. Ambulanstaki görevliler tarafından kaydedilen görüntülerde, siren seslerine rağmen yoluna devam eden sürücüler tepki topladı.

İstanbul Bağcılar'da yaşanan olay, trafikte duyarsızlık ve saygısızlığın geldiği noktayı gözler önüne serdi. Emniyet şeridini ihlal eden araçlar, acil bir duruma müdahale etmek için hızla ilerlemeye çalışan ambulansa yol vermedi. Ambulansın siren seslerine aldırış etmeyen sürücüler, kendi yollarına devam etmeyi tercih etti.

Ambulanstaki görevliler, yaşanan bu durumu cep telefonlarıyla kayda aldı. Görüntülerde, ambulansın acı acı çalan sirenlerine rağmen sürücülerin emniyet şeridinden çekilmediği açıkça görülüyor. Acil sağlık hizmetlerinin gecikmesine neden olan bu sorumsuz davranışlar, sosyal medyada ve kamuoyunda büyük tepki topladı.

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