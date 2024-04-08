Emniyet şeridine giren arabalar ambulansın kazaya gitmesine engel oldu! Bayram trafiğinde olan kazaya gidiyorlardı...

Kaynak: İHA
Emniyet şeridine giren arabalar ambulansın kazaya gitmesine engel oldu! Bayram trafiğinde olan kazaya gidiyorlardı...
Ramazan Bayramı tatilinde yoğunluğun yaşandığı TEM Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli kesiminde bir kaza yerine gitmeye çalışan ambulans şoförünün emniyet şeridinden geçerken zorlandığı görüldü.

Bayram tatili yolunda TEM Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli kesiminde 5 aracın karıştığı trafik kazasına ulaşmak için yola çıkan ambulans şoförü, emniyet şeridini ihlal eden sürücüler nedeniyle zor anlar yaşadı.

İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kaza nedeniyle yoğunlaşan trafikte emniyet şeridini ihlal eden araçların tespiti için dron destekli denetim gerçekleştirdi.

DRON DESTEKLİ DENETİMDE CEZA YAĞDI

Duran trafikte daha hızlı ilerlemek için bazı sürücülerin emniyet şeridini kullandığını tespit eden ekipler, 49 araca toplam 315 bin 511 lira idari ceza uyguladı.

Öte yandan, emniyet şeridinde zorunlu haller dışında duraklama ve park yapan 50 araca toplam 34 bin 500 lira idari ceza kesildiği öğrenildi.

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