Emniyet ve Jandarma'dan ülke genelinde kumar operasyonu

Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıkları ile Sahil Güvenlik ve Jandarma Genel Komutanlıkları koordinesinde; ülke genelinde 43 bin 731 personelin katılımıyla kumar, tombala ve oyun makineleri ile yasa dışı bahis uygulamaları yapıldı. Kumar, tombala ve oyun makineleri uygulamasında kontrol edilen 13 bin 900 iş yeri ile deniz araçları ve 284 dernekte 33 kişi gözaltına alındı; çeşitli suçlardan aranan 226 kişi yakalandı. Ayrıca 66 kişi hakkında adli, 388 kişi hakkında idari işlem yapıldı. 91 umuma açık iş yeri ve derneğe yönelik idari işlem uygulanırken, 12 iş yeri kapatıldı.



Yasa dışı bahis uygulamasında ise yasa dışı bahis oynatılan 4 iş yerinde, 39 oynatan kişi hakkında adli işlem, 48 kişi hakkında yasa dışı bahis oynamaktan idari işlem yapıldı. Ayrıca 44 kişi gözaltına alındı ve çeşitli suçlardan aranan 306 kişi yakalandı.



Uygulamalarda 7 adet bilgisayar, 5 adet av tüfeği, 3 adet kurusıkı tabanca, 34 adet mermi, 12 adet kumar/oyun makinesi, 2 adet tombala makinesi, 1 adet kesici/delici alet, muhtelif miktarda uyuşturucu madde ve kaçak sigara ile çok sayıda yasa dışı bahis oyun kuponu ve kumar oynanması için materyal ele geçirildi. (DHA)