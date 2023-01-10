Emniyetin deposundan 232 bin mermi �al�nmas�na y�nelik davada 6 ki�i hakk�nda karar verildi

232 bin mermiden 9 bin mermiyi �ald���n� kabul eden, Mu�la �l Emniyet M�d�rl��� �al��an� Mehmet Akkuzu, karar �ncesi yapt���ndan pi�man oldu�unu s�yledi. Mermiler i�in devlete 59 bin 400 lira �dedi�i ��renilen Akkuzu�ya mahkeme, h�rs�zl�ktan 4 y�l 6 ay, 6136 say�l� kanuna muhalefetten ise 8 y�l 9 ay hapis cezas� verdi.



Ayd�n��n �ine il�esinden gelerek mermileri Mehmet Akkuzu�dan alan Osman Demir�e 8 y�l 6 ay, Osman Demir�in o�lu Serta� Demir�e de yine 8 y�l 6 ay hapis cezas� verildi.



�ine�de mermileri �cret kar��l��� alan av bayii sahibi Hakan Girgin�in 6 y�l hapis cezas� ile cezaland�r�larak tahliye edildi�i belirtildi.



Davada tutuksuz yarg�lanan Mehmet �elebi ve dedesi Mehmet �elebi hakk�nda su�un seri yarg�lama �er�evesinde kalmas� nedeniyle, dosya ayr�larak savc�l��a g�nderildi.

