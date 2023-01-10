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Emniyetin deposundan 232 bin mermi �al�nmas�na y�nelik davada 6 ki�i hakk�nda karar verildi

Mu�la �l Emniyet M�d�rl��� deposundan 232 bin mermi �al�nmas�na y�nelik 4�� tutuklu, 2�si tutuksuz 6 ki�inin yarg�land��� davan�n karar duru�mas�, Mu�la 1�inci A��r Ceza Mahkemesinde g�r�ld�. Davada san�klar hakk�nda karar ��kt�.

Haber Giriş: 10 Ocak 2023 Salı - 16:19
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Emniyetin deposundan 232 bin mermi �al�nmas�na y�nelik davada 6 ki�i hakk�nda karar verildi

Emniyetin deposundan 232 bin mermi �al�nmas�na y�nelik davada 6 ki�i hakk�nda karar verildi
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232 bin mermiden 9 bin mermiyi �ald���n� kabul eden, Mu�la �l Emniyet M�d�rl��� �al��an� Mehmet Akkuzu, karar �ncesi yapt���ndan pi�man oldu�unu s�yledi. Mermiler i�in devlete 59 bin 400 lira �dedi�i ��renilen Akkuzu�ya mahkeme, h�rs�zl�ktan 4 y�l 6 ay, 6136 say�l� kanuna muhalefetten ise 8 y�l 9 ay hapis cezas� verdi.

Ayd�n��n �ine il�esinden gelerek mermileri Mehmet Akkuzu�dan alan Osman Demir�e 8 y�l 6 ay, Osman Demir�in o�lu Serta� Demir�e de yine 8 y�l 6 ay hapis cezas� verildi.

�ine�de mermileri �cret kar��l��� alan av bayii sahibi Hakan Girgin�in 6 y�l hapis cezas� ile cezaland�r�larak tahliye edildi�i belirtildi.

Davada tutuksuz yarg�lanan Mehmet �elebi ve dedesi Mehmet �elebi hakk�nda su�un seri yarg�lama �er�evesinde kalmas� nedeniyle, dosya ayr�larak savc�l��a g�nderildi.
 

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