Emniyetten Ankara ve Kayseri'de tefeci operasyonu: 5 tutuklama

Editör: Çağlar Bülent Sansar

İçişleri Bakanlığı koltuğunu geçtiğinden bu yana hemen her sabah farklı bir çete, mafya veya yasadışı örgüte yönelik operasyonun yapıldığını açıklayan Yerlikaya, bugün Ankara ve Kayseri’de tefecilere yönelik operasyon yapıldığını ve operasyon sonucunda 15 kişinin yakalandığını, 5’inin tutuklandığını şu şekilde açıkladı:

“ANKARA VE KAYSERİ’DE TEFECİLERE YÖNELİK DÜZENLENEN OPERASYONLARDA 15 ŞÜPHELİ ŞAHIS YAKALANDI

HALKIMIZI SÖMÜREN TEFECİLERE DE GÖZ AÇTIRMAYACAĞIZ

Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce tefecilere yönelik Ankara ve Kayseri’de düzenlenen operasyonlarda tefecilik suçu işleyen şüphelilerin:

Mağdurlardan zorla çek ve senet aldıkları, aldıkları çek ve senetler hakkında icra takibi başlatarak haciz yoluyla mağdurların mal varlıklarını ele geçirdikleri,

Mağdurlardan yüksek faiz karşılığı vermiş oldukları parayı tahsil etmek için işyerlerine ve ikametlerine giderek mağdurları baskı altına aldıkları ve tehdit ettikleri,

93 ayrı tefecilik olayında 107 mağdurdan ilk belirlemelere göre yaklaşık 30 Milyon Türk Lirası haksız kazanç elde ettikleri,

Gruplar halinde hareket eden şüphelilerin kendilerine faizli para talebi geldiğinde mağdurun ödeme açısından güvenilir olup olmadığını birbirlerine sordukları ve mağdurları birbirlerine yönlendirerek kendi alacaklarını bir başka tefeciye borçlandırarak tahsil ettikleri tespit edilmiştir.

Eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 15 ikamet ve 2 iş yerinde arama yapıldı. Aramalarda çok sayıda senet ve doküman ele geçirildi.

Yakalanan 15 şüpheliden 5’i tutuklandı, 10’u hakkında adli kontrol kararı verildi.

Operasyonu düzenleyen kahraman polislerimizi tebrik ediyorum

ORGANİZE SUÇ ÖRGÜTLERİ VE ÇETELER GİBİ TEFECİLERİN DE NEFESLERİNİ KESECEĞİZ

SUÇTA KİBİRLENENLER KARŞILARINDA KOLLUK GÜÇLERİMİZİ VE YÜCE TÜRK ADALETİNİ BULACAKTIR”