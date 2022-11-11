Emniyet'ten Tolga Şardan iddiasına açıklama. İstanbul İl Emniyet Müdürü'nün Soylu'ya ‘Size bildirince sızıntı oluyor' dediğini yazmıştı

T24 yazarı Tolga Şardan'ın 'Sarallar' olarak bilinen suç örgütüne yönelik geçen aylarda düzenlenen operasyonun perde arkasını köşesine taşıdığı yazı üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü yazılı bir açıklama yaptı.

Şardan, yazısında Soylu’nun Sarallar Grubu’na yapılan operasyon ve soruşturma sürecinde sessiz kalmasına dikkat çektmişti. Sarallar Grubu'na yönelik yürütülen soruşturmayla ilgili İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya bilgi verilmediği iddiasına yer veren Şardan, Soylu'nun bunun üzerine İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'a kendisine bilgi verilmemesi nedeniyle eleştiride bulunduğunu öne sürdü. Buna göre Aktaş da Soylu'ya yanıtında "size her söylediğimizde sızıntı oldu" dedi.

"HİYERARŞİDEN ASLA TAVİZ VERMEYİZ"

Büyük yankı uyandıran iddia üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü bir açıklama yaptı. Açıklamada, kurumun çalışmalarıyla ilgili iddiaların "yalan ve iftiradan" ibaret olduğunu söyledi.

"Türk polis teşkilatına uyuşturucu iftirası atanlar, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne kimyasal silah iftirası atanlar yeni bir iftira kampanyası başlattılar" denilen açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"İddia ve ileri sürülen İl Emniyet Müdürlüğümüz çalışmalarında koordinasyona ilişkin hususlar kesinlikle yalan ve iftiradan ibarettir. Emniyet Teşkilatımız hiyerarşik düzenden asla taviz vermeyen bir yapıya sahiptir. İlimizde huzur ve güvenliğin korunması için hukuki mevzuat çerçevesinde gerçekleştirilen bütün uygulamalar, sıralı amirlerimizin talimat ve koordinasyonlarıyla gerçekleştirilmektedir. Teşkilatımızı yıpratmaya, karalamaya ve başarıyla gerçekleştirilen operasyonlarımızı gölgelemeye yönelik asılsız iddialarda bulunanlar hakkında hukuki işlem başlatılacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."(AA)

