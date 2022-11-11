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  • Emniyet'ten Tolga Şardan iddiasına açıklama. İstanbul İl Emniyet Müdürü'nün Soylu'ya ‘Size bildirince sızıntı oluyor' de

Emniyet'ten Tolga Şardan iddiasına açıklama. İstanbul İl Emniyet Müdürü'nün Soylu'ya ‘Size bildirince sızıntı oluyor' dediğini yazmıştı

Suç örgütü Sarallar'a yönelik operasyonla ilgili İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş arasında tartışma yaşandığına dair iddia üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden 'yalanlama' geldi. İstanbul Emniyeti'nin açıklamasında "Emniyet Teşkilatımız hiyerarşik düzenden asla taviz vermeyen bir yapıya sahiptir" denildi. 

Haber Giriş: 11 Kasım 2022 Cuma - 14:27
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Emniyetten Tolga Şardan iddiasına açıklama. İstanbul il emniyet müdürünün Soylu'ya ‘size bildirince sızıntı oluyor' dediğini yazmıştı

Emniyet'ten Tolga Şardan iddiasına açıklama. İstanbul İl Emniyet Müdürü'nün Soylu'ya ‘Size bildirince sızıntı oluyor' dediğini yazmıştı
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T24 yazarı Tolga Şardan'ın 'Sarallar' olarak bilinen suç örgütüne yönelik geçen aylarda düzenlenen operasyonun perde arkasını köşesine taşıdığı yazı üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü yazılı bir açıklama yaptı. 

Şardan, yazısında Soylu’nun Sarallar Grubu’na yapılan operasyon ve soruşturma sürecinde sessiz kalmasına dikkat çektmişti. Sarallar Grubu'na yönelik yürütülen soruşturmayla ilgili İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya bilgi verilmediği iddiasına yer veren Şardan, Soylu'nun bunun üzerine İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'a kendisine bilgi verilmemesi nedeniyle eleştiride bulunduğunu öne sürdü. Buna göre Aktaş da Soylu'ya yanıtında "size her söylediğimizde sızıntı oldu" dedi. 

"HİYERARŞİDEN ASLA TAVİZ VERMEYİZ"

Büyük yankı uyandıran iddia üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü bir açıklama yaptı. Açıklamada, kurumun çalışmalarıyla ilgili iddiaların "yalan ve iftiradan" ibaret olduğunu söyledi.

"Türk polis teşkilatına uyuşturucu iftirası atanlar, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne kimyasal silah iftirası atanlar yeni bir iftira kampanyası başlattılar" denilen açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"İddia ve ileri sürülen İl Emniyet Müdürlüğümüz çalışmalarında koordinasyona ilişkin hususlar kesinlikle yalan ve iftiradan ibarettir. Emniyet Teşkilatımız hiyerarşik düzenden asla taviz vermeyen bir yapıya sahiptir. İlimizde huzur ve güvenliğin korunması için hukuki mevzuat çerçevesinde gerçekleştirilen bütün uygulamalar, sıralı amirlerimizin talimat ve koordinasyonlarıyla gerçekleştirilmektedir. Teşkilatımızı yıpratmaya, karalamaya ve başarıyla gerçekleştirilen operasyonlarımızı gölgelemeye yönelik asılsız iddialarda bulunanlar hakkında hukuki işlem başlatılacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."(AA)
 

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Menderes YILDIRIM
11.11.2022 15:22
10 Bin Dolar alan siyesetçi var sözünü CHP - İYİ P - ve diğerleri söyleseydi Tayyip Bey ve AKP bu işin peşini bırakır mıydı? SANIYORSUNUZ. Muhalefet PASİFLİĞİNİN bedelini Millete ÖDETİYOR.  
 
Menderes YILDIRIM
11.11.2022 15:17
10. 000 (ONBİN) Dolar alan siyasetçi NE OLDU? Diye Muhalefet ADALET bakanlığından bilgi istemiyor? Konunun üzerine gitmiyor? Elbette KAÇAK GÜREŞECEKLER. Ama bu bilgi AKP nin elinde olacaktı  
 
Adem
11.11.2022 14:38
öncekiler gibi ısmarlanmış bir açıklama, vatandaş olarak derimki nefsinizi ön plana çıkartıp kurumlarımızı yıpratmayın, eğer bunu yapamıyorsanız bırakın  
 
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