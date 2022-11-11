Bakan Süleyman Soylu'ya kritik sorular. Türkiye'yi ayağı kaldıran sızıntı iddiaları Meclis’e taşındı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş arasında, Sarallar Grubu’na yönelik operasyon nedeniyle gerginlik yaşandığı iddia edildi.

T24 yazarı gazeteci Tolga Şardan, Süleyman Soylu’nun, Zafer Aktaş’a, Sarallar Grubu’na yönelik operasyonla ilgili kendisine neden bilgi verilmediğini sorduğu; Aktaş’ın da “Size her söylediğimizde sızıntı oldu” yanıtını verdiğini yazmıştı.

Türkiye'yi ayağa kaldıran iddiaları CHP Ankara Milletvekili Gök, Soylu ile Aktaş arasında geçtiği iddia edilen bu konuşmayla ilgili, Süleyman Soylu’nun yanıtlaması istemiyle TBMM’ye soru önergesi verdi. Gök, önergesinde şunları kaydetti:

“11 Kasım 2022 tarihinde, İstanbul Emniyet Müdürü ve İçişleri Bakanı arasında geçtiği iddia edilen bir diyalog basın aracılığıyla kamuoyuna duyurulmuş; söz konusu diyaloğun gerçek olması halinde ortaya çıkan tablo, yurttaşlarımızda infial yaratmıştır. Bir organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyona ilişkin bilgilendirilmemiş olmasının sebeplerini soran İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya, İstanbul Emniyet Müdürü’nün, ‘Size her söylediğimizde sızıntı oldu’ şeklinde cevap verdiği iddia edilmiştir. İstanbul Emniyet Müdürü’nün ifade ettiği sızıntıların nasıl geliştiği ve bu sızıntıların İçişleri Bakanı ile herhangi bir ilişkisinin bulunup bulunmadığı konusunda toplumumuzun aydınlatılması gerekmektedir. Halkımızın can ve mal güvenliğinden sorumlu kolluk kuvvetlerimizin bağlı olduğu İçişleri Bakanlığı’nın böyle iddiaların içerisinde yer alması dahi Bakan’ın ve Bakanlığın saygınlığına gölge düşürmekte, yurttaşlarımızın devletimize karşı güveni sarsılmaktadır."

SÜLEYMAN SOYLU'YA KRİTİK SORULAR

CHP'li Levent Gök, büyük yankı uyandıran iddiayla ilgili olarak Bakan Soylu’ya şu soruları yöneltti:

Basında yer alan sızıntı iddiaları doğru mudur?

Söz konusu sızıntı iddiaları doğru ise hangi operasyonlar dışarı sızdırılmıştır? Söz konusu sızıntılar sebebiyle başarısızlığa uğrayan polis operasyonlarının sayısını ve hedeflerini açıklar mısınız?

İddialar doğru ise söz konusu sızıntıların kaynağı araştırılmış mıdır? Araştırıldıysa sızıntıların kaynaklarını açıklar mısınız? Araştırılmadıysa konunun üzerine gidilmemesinin sebepleri nelerdir?

İstanbul Emniyet Müdürü’nün sözünü ettiği sızıntılardan faydalanarak adaletten kaçan hangi suçlular ile birlikte fotoğrafınız bulunmaktadır?

Gelişmiş demokrasilerde hakkında suç işlediğine dair iddialar bulunan kamu görevlileri istifa etmekte ve yargılanmalarını talep etmektedirler. Söz konusu iddialardan aklanmak için herhangi bir adım atmayı düşünüyor musunuz?