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Sarallar iddianamesinde büyük skandal. Yapılacak operasyonları önceden haber alıyorlardı

Sarallar grubuna yönelik iddianamede, yeni detaylar ortaya çıktı. Çetenin birçok eyleminden sorumlu tutulan zanlıların kendilerine yönelik operasyonlara dair önceden haberdar olabildikleri belirtildi.

Haber Giriş: 13 Kasım 2022 Pazar - 11:20
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Sarallar iddianamesinde büyük skandal. Yapılacak operasyonları önceden haber alıyorlardı

Sarallar iddianamesinde büyük skandal. Yapılacak operasyonları önceden haber alıyorlardı
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Sarallar grubuna yönelik hazırlanan iddianamedeki değerlendirmeye göre, kamu kurumlarından örgüt üyelerine bilgi akışı vardı ve bu bilgilere dayanarak da kendilerine yönelik operasyonlara karşı tedbir alıyorlardı. Hürriyet'ten Musa Kesler'in haberine göre örgüt yöneticilerinin bazı telefon konuşmaları da kamu kurumlarından kendilerine bilgi akışı olduğunun delili olarak iddianamede yer aldı.

O konuşmalardan biri grubun yöneticilerinden olduğu belirtilen Ahmet Fazlıoğlu ile Eşref Kemal Saral arasında... Konuşmada Fazlıoğlu, Saral’ı operasyon yapılacağı konusunda uyarıyor:

A.F.: Dikkat et, ayın 18’inde büyük bir Operasyon var. Bu ay...

E.K.S.: Yapma ya!

A.F.: Bizden 160 kişi alacaklarmış, böyle gelmiş. Böyle bir rakam verilmez yani...

E.K.S.: Dur bir arayayım patronu, Alaattin’i (Saral) bir sorayım. Git derse gideriz şeye.

Bir başka kayıtta da arkadaşları gözaltına alınan grup üyelerinin bu konudaki konuşmaları var:

B.Ç.: Hikmet’i aldılar. Çok kişiyi aldılar. Gelip senle görüşmem lazım. Kendine bir yol seçmen lazım.

C: Gelsene.

B.Ç.: (Arka plandakilere hitaben) “Ya saçmalamayın, Organize olsa ben, Organize’den Haber geliyor anında ya...” diyor.

‘ULAN İSİM VERME’

İddianameye göre, grubun yönetici ve üyeleri örgüt hiyerarşisinde Alaattin Saral’ın adını kullanmamaya dikkat ediyor, özellikle telefon görüşmelerinde ondan “1 Numara” diye bahsediyordu. İddianamede bu konudaki bir telefon görüşmesi de yer aldı:

İsmi Belirlenemeyen Kişi: O zaman Alaattin (Saral) amca ile...

Mithat Saral: Şişt, isim verme

İsmi Belirlenemeyen Kişi: Alaattin amca ile geleceksin.

Mithat Saral: Ulan isim verme!

Öte yandan T24 yazarı Tolga Şardan, Sarallar operasyonuyla ilgili İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu arasında gerilim yaşandığını yazmıştı. Şardan'ın iddiasına göre  Soylu, Sarallar Grubu operasyonuyla ilgili kendisine neden bilgi verilmediği sorulunca Aktaş'tan "Size her söylediğimizde sızıntı oldu" yanıtını aldı.  Bu yazıdan sonra Emniyet'ten yapılan açıklamada bu iddia yalanlanarak, "Teşkilatımız, hiyerarşik düzenden asla taviz vermeyen bir yapıya sahiptir" denildi.

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