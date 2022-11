Size her söylediğimizde sızıntı oldu. Süleyman Soylu Sarallar operasyonunda Emniyet Müdürü'nden bu cevabı aldı. Tolga Şardan açıkladı

T24 yazarı Tolga Şardan Sarallar soruşturmasının perde arkasında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş arasında yaşananları köşesine taşıdı.

Şardan’ın aktardığına göre Soylu, Sarallar Grubu operasyonuyla ilgili kendisine neden bilgi verilmediği sorulunca Aktaş'tan "Size her söylediğimizde sızıntı oldu" yanıtını aldı. Şardan, bugünkü köşe yazısında “Sarallar Grubu'na yönelik son operasyonun perde arkasıyla ilgili Haziran'daki operasyon başladığında ilginç bir durumun dikkatini çektiğini açıkladı.

Şardan, Emniyet'in gerçekleştirdiği hemen hemen her önemli operasyonla ilgili kamuoyu bilgilendirmesini bizzat yapan İçişleri Bakanı Soylu’nun , Sarallar Grubu'na yönelik operasyon konusunda sessiz kaldığını açıkladı.

Devamında Şardan, “İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın İstanbul Emniyeti ile birlikte yürüttüğü operasyonun hazırlık safhasından Ankara'daki Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Dairesi'nin de (KOM) bilgisi vardı. Ancak hazırlık aşamasından bilgisi verilmesine karşın, gözaltı işlemlerinin ne zaman olacağı konusunda İstanbul'dan ne savcılık ne de emniyet kanadından Ankara'ya bilgi verilmedi.” Diye yazdı.

“Soylu'nun Sarallar Grubu'na yönelik operasyonla ilgili bizzat kamuoyuna bilgi verememesinin nedeni işte bu durumdu.”diyen Şardan “Aldığım bilgiye göre; herhangi bir operasyonla ilgili başlatılacak gözaltı işlemleri süreci hakkında her zaman bilgilendirme yapılan Soylu'ya bu kez ön bilgilendirme yapılmadı. Operasyonun ilk ayağında yakalamalar gerçekleşirken suç örgütünün lideri İlyas (Alaaddin) Saral sırra kadem bastı. Bu gelişmenin ardından kamuoyuna yansımayan bazı gelişmeler yaşandı.” İfadelerini kullandı.

“SİZE HER SÖYLEDİĞİMİZDE SIZINTI OLDU”

Şardan şöyle aktardı:

Operasyonu takip eden günlerde bir programa katılmak amacıyla Ankara'dan beraberindeki ekibiyle İstanbul'a giden İçişleri Bakanı, İstanbul Emniyeti yönetimiyle bir araya geldi. İddiaya göre; temmuzun son günlerindeki bu görüşmede Soylu, kentin genel güvenlik ve ihtiyaçlarıyla ilgili değerlendirmeler yaptı. Aynı görüşmede Soylu, İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'a yönelik olarak Sarallar Grubu operasyonuyla ilgili kendisine neden bilgi verilmediğini sordu. Soylu'nun eleştirisi üzerine Aktaş, "size her söylediğimizde sızıntı oldu" yanıtını verdi.

SOYLU: SEN NE DEMEK İSTİYORSUN

Görüşmenin gerçekleştiği oda bir anda buz kesti. Soylu, Aktaş'ın sözlerine "sen ne demek istiyorsun?" diye çıkıştı. Ama Aktaş, daha fazla konuşmak yerine susmayı tercih etti. Yaşanan gerginlikle birlikte Soylu görüşmeyi sonlandırıp dışarı çıkarken Aktaş'la ilgili sert sözleri sarf etti. Bu arada Aktaş'ın, Soylu'nun Emniyet'teki ekibinde yer alan polis müdürlerinin büyük bölümünden kıdemli olduğunu da ekleyim.

SOYLU GÖREVDEN ALINMASINI İSTEDİ

"İstanbul'da yaşanan olayın Ankara'da yansıması oldu elbette" diye devam eden Şardan, şu ifadeleri kullandı:

Soylu birkaç gün sonra il emniyet müdürleri kararnamesi hazırlayıp Cumhurbaşkanlığı'na gönderdi. İddiaya göre, kararnamede İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın görevden alınması ön görüldü. Yerine ise, Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz'ın ismi yazılıydı. Yılmaz'ın adı daha önce dönemin İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ın görevden alınması sırasında da gündeme geldi. Ancak Cumhurbaşkanlığı, Yılmaz'ın isminin de bulunduğu Soylu'nun önerdiği her üç ismi de kabul etmedi.

Cumhurbaşkanlığı Yılmaz'ın ismini ikinci kez veto etti. Aktaş'ın yerinde kalmasını uygun buldu.

“ANKARA’DAN GELECEK TALİMAT KONUSUNDA EMİR”

Aktaş, Büyüteç'te daha önceki yazılarında Soylu'nun İstanbul üzerindeki etkinliği konusunu gündeme getirdiğini aktararak Aktaş’ın Soylu'nun tercihi olmadığını yazdı.

Devamında Şardan, “Bu arada yaşananlardan sonra Aktaş'ın ilçe emniyet müdürlerine ve şube müdürlerine "Ankara'dan gelecek her türlü talep ve talimat konusunda öncelikle kendisine bilgi verilmesi" yönünde emir verdiği belirtiliyor. Bu bilgileri meslek gereği birbirinden farklı iki kaynağa sordum. Her iki kaynaktan doğrulama geldi. Yaşananların tarafı olanların açıklaması olursa; Büyüteç kendilerine açık her zaman olduğu gibi.” Şeklinde yazdı.