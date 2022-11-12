'Polat Alemdar’ı Sarallar’dan polis kurtarmış. Konuşmalar dinlemeye takıldı

Kurtlar Vadisi 2003 yılında ilk kez seyirci karşısına geçmişti ve oyuncu Necati Şaşmaz, Polat Alemdar rolüyle ünlenmişti. Şaşmaz ile ilgili önemli bir iddia ortaya atıldı.

İddiaya göre; aslında her şey Necati Şaşmaz'ın boşanma aşamasındaki eşi Nagehan Kaşıkçı'yı tehdit etmesiyle başlamış ve kayınpeder, Sarallardan yardım isteyince de olanlar olmuş...

İddianameye göre; Necati Şaşmaz boşanma aşamasında olduğu eşini tehdit edince kayınpederi Ahmet Kaşıkçı, hemşerisi ve yakın tanıdığı Alaattin Saral’a ulaşıp yardım istedi. Saral da onu Erdal Acar’a yönlendirdi. Saral’ın adamlarının bu konudaki telefon konuşmaları dinlemeye takıldı. Sarallar harekete geçmeden önce operasyon yapılınca Şaşmaz kurtuldu.

TELEFON KONUŞMASI DİNLEMEYE TAKILDI

Hürriyet'ten Musa Kesler'in haberine göre; Alaattin Saral’ın adamlarının dinlemeye takılan telefon konuşması şöyle:

S.Ç.: Bizim Ahmet (Kaşıkçı) abi var ya, Polat Alemdar’ın kayınpederi, Necati Şaşmaz’ın, geçen o aradı. Necati Şaşmaz’la sıkıntı yaşıyor, kızı ayrıldı ya. Kızına bir sürü iftira attılar. Ahmet Abi de Oflu. Dedim Alaattin (Saral) abi çözsün senin işini.

M.U.: Evet.

S.Ç.: Ya ‘Alaattin Abi’ye kızdım, kalkmış beni Erdal Acar’a yönlendiriyor’ dedi.

M.U.: Tamam, Erdal’ı arar çözeriz onu.

S.Ç.: Niye Erdal Acar’a yönlendiriyor?

M.U.: Oğlum her şeyde kendi ismi çıkmaz. Erdal Acar sosyete camiasına bakar.

S.Ç.: Ha, anladım.

M.U.: O, o işi anlamamıştır.

S.Ç.: Anlamamış herhalde, kızmış ona. O Necati Şaşmazlar bunu tehdit ediyor, silahla geziyorlar.

M.U.: Erdal Acar onun kafasını kırar ya!

S.Ç.: Vallahi mi? O zaman doğru işaret vermiş ona, bu anlamamış armut.

M.U.: Erdal bizimdir, kafasını gözünü kırdırır onun, tabii tabii yetki var onda ya. Acarkent Beykoz, Erdal Acar ayağa kalktı mı millet ayağa kalkıyor.

ŞAŞMAZ’IN ESKİ KAYINPEDERİ İÇİN ÖRGÜTE YARDIM SUÇUNDAN 4 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR

İddianamede 169 sanık, 58 müşteki var. Erdal Acar’ın suç örgütü yöneticisi olmak ve nitelikli yağma suçlarından 80 yıla kadar hapsi isteniyor. Necati Şaşmaz’ın ‘mağdur’ olarak yer aldığı iddianamede eski kayınpederi Ahmet Kaşıkçı’nın da ‘örgüte yardım’ suçundan 4 yıla kadar hapsi isteniyor.

Öte yandan Sarallar soruşturmasıyla ilgili bazı çarpıcı iddiaları T24 yazarı Tolga Şardan, köşesine taşımıştı.

Şardan’ın aktardığına göre Soylu, Sarallar Grubu operasyonuyla ilgili kendisine neden bilgi verilmediği sorulunca Aktaş'tan "Size her söylediğimizde sızıntı oldu" yanıtını aldı. Şardan, bugünkü köşe yazısında “Sarallar Grubu'na yönelik son operasyonun perde arkasıyla ilgili Haziran'daki operasyon başladığında ilginç bir durumun dikkatini çektiğini açıkladı.

Ayrıca Gazeteci Tolga Şardan'ın iddiası üzerine, İstanbul Emniyet Müdürlüğü bir açıklama yaptı. Açıklamada, kurumun çalışmalarıyla ilgili iddiaların "yalan ve iftiradan" ibaret olduğunu belirtildi.