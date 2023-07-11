Emniyetten üç kente çok önemli uyarı. İntikam İçin 4 Kişilik ‘infaz ekibi’ Türkiye’de

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün raporuna göre, Kıbrıs’ta öldürülen yasa dışı bahis baronu Halil Falyalı’nın kardeşi Hüsnü Falyalı, ağabeyinin intikamını almak için harekete geçti. Kardeş Falyalı, ağabeyinin ölümünden sorumlu tuttuğu kişiyi öldürmesi için 4 adamını Türkiye’ye yolladı.

Siyaset ve bürokrasi içinden kişilere ‘pay’ dağıtmadan ayakta kalamayacağı yorumu yapılan mafya lideri Halil Falyalı, 100 milyar liralık ‘yasa dışı bahis pazarını’ elinde tutan bir isimdi. Falyalı’nın adı Türkiye’de bir dizi soruşturmaya girdi ancak her seferinde bu dosyalardan sıyrılmayı ‘başardı.’

Türkiye’de hakkında yakalama kararı bulunan Falyalı, ABD tarafından da kara para aklama ve uyuşturucu ticareti suçlamasıyla aranıyordu. Falyalı ismi Türkiye’nin gündemine ise organize suç lideri Sedat Peker'in videolarındaki ifşalarla oturdu.

‘FALYALI’DA SİYASETÇİLERİN KASETLERİ VAR’

Peker yayınladığı videolarda Türkiye'nin son başbakanı Binali Yıldırım'ın oğlu Erkam Yıldırım'ın Venezuela'ya giderek iki ülke arasındaki uyuşturucu rotasını görüştüğünü öne sürdü. Peker, oğul Yıldırım'ın Kıbrıs'a gittiğinde Halil Falyalı'nın misafiri olduğunu ve bu kişinin uyuşturucudan elde ettiği ‘para trafiğini’ yönettiğin" iddia etti. Ayrıca Falyalı’nın elinde siyasilere şantaj görüntüleri olan arşivin bulunduğunu iddia ediyordu. Yer altı dünyası için önemli bir isim olan Falyalı 8 Şubat 2022 tarihinde Girne’de uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürüldü.

ÜÇ İLE O RAPOR GÖNDERİLDİ

Halil Falyalı cinayetine ilişkin 5’i tutuklu, 6 sanık hakkında İstanbul 36. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki dava açılmıştı. Bu yargılama devam ederken İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü’nün hazırladığı ve 3 ayrı ilin (İstanbul, Hatay, Gaziantep) yetkili birimlerine çarpıcı bir rapor gönderdiği ortaya çıktı.

‘CİNAYETTEN CEMİL ÖNAL’I SORUMLU TUTTU’

Halk TV’den Seyhan Avşar’ın haberine göre, söz konusu raporda Hüsnü Falyalı’nın cinayetin azmettiricisi olarak ağabeyinin paralarını yöneten ve şuan firari olan Cemil Önal’ı sorumlu tuttuğu kaydedildi. Raporda, Önal’ın, Söylemez kardeşlerle anlaşarak bu cinayeti işlettiği yönünde bir fikre sahip olduğu aktarıldı. Raporda, Hüsnü Falyalı’nın, Önal’ı öldürtmek için bir ekip arayışına girdiği iddia edildi.

‘İNFAZ EKİBİNDEKİ’ 4 KİŞİ BELİRLENDİ

Raporda, Falyalı’nın bu arayış sürecinde kendisiyle beraber çalışan H. K., C. L., F. K. ve S. Ç. isimli kişileri Türkiye’ye gönderdiği kaydedildi. Raporda, Falyalı’nın, görünürde bu kişileri ‘beğenmediği’ gerekçesiyle Türkiye’ye gönderdiği ancak asıl amacının Cemil Önal’ı öldürtmek olduğu kaydedildi. ‘İnfaz ekibi’ olduğu iddia edilen 4 kişinin farklı farklı havalimanlarını kullanarak 2 Haziran günü Türkiye’ye geldiği raporlandı.

İKİ KORUMA İÇİN DE ‘HESAPLAŞMA’ İDDİASI

Raporda ayrıca, Hüsnü Falyalı’nın, cinayet davasında tutuklu bulunan ağabeyinin korumaları Türkistan Gülce ve Halil Işık’ı da cinayetten sorumlu tuttuğu, bu kişilerle onların tahliye edilmesi durumunda ‘hesaplaşacağı’ da belirtildi. Emniyet Genel Müdürlüğü tüm bu istihbari bilgilere dair önlem alınmasını istedi.

GÖNDERİLEN 4 KİŞİDEN 3’Ü SABIKALI

Öte yandan Falyalı’nın Türkiye’ye gönderdiği öne sürülen 4 isimden sadece birinin sabıkası bulunmuyor. Diğer 3 ismin, “Kasten yaralama, dolandırıcılık, mala zarar verme, suç işlemek amacıyla örgüt kurma” gibi çok sayıda suçtan sabıka kayıtları mevcut.