İki yıllık davada karar verildi. Emre Aşık ile Yağmur Sarnıç’ın boşanma nedeni şoke etti

Eski futbolcu Emre Aşık ile Yağmur Sarnıç’ın yıllardır süren boşanma davası sonuçlandı. Mahkeme çocukların velayetinin Emre Aşık'a geçmesine ve Yağmur Aşık'ın 35 bin lira manevi tazminat ödemesine karar verdi.

İki yıllık davada karar verildi. Emre Aşık ile Yağmur Sarnıç’ın boşanma nedeni şoke etti

Emre Aşık ve Yağmur Sarnıç çekişmeli süren boşanma davasında sona gelindi. Hürriyet'ten Özge Eğrikar'ın haberine göre; iki isim 2021’de çekişmeli olarak boşanmış, Sarnıç’ın tehdit, öldürmeye teşebbüs ve zina eylemlerinin dava açıldıktan sonra gündeme gelmiş olması gerekçesiyle dikkate alınmadığını öne süren Emre Aşık, Şubat 2022’de yeniden boşanma davası açmıştı.

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ÇOCUKLARIN VELAYETİ EMRE AŞIK'A VERİLDİ

Aile Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasında söz alan Yağmur Aşık, “Boşanmak istiyorum. Çocuklarımın velayetini istemiyorum. Çocuklarla sadece yatılı görüş günü istiyorum. 2 yaşında bir çocuğum var. Bu çocuğum Emre Aşık’tan değildir. Kimden olduğunu söylemek istemiyorum” dedi.

Mahkeme, Emre Aşık’ın açtığı davayı kabul ederek çiftin ‘zina’ ve ‘evlilik birliğinin temelinden sarsılması’ nedeniyle boşanmalarına karar verdi.

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Çiftin üç çocuğunun velayetini Emre Aşık’a veren mahkeme, Yağmur Aşık ile çocuklar arasında haftanın belirli günleri şahsi ilişki kurulmasına hükmetti.

YAĞMUR SARNIÇ 35 BİN TL TAZMİNAT ÖDEYECEK

Mahkeme ayrıca Yağmur Aşık’ın boşandığı Emre Aşık’a 35 bin lira manevi tazminat ödemesine karar verdi.

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