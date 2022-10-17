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Emre Belözoğlu, Mustafa Denizli'yi yakaladı

Başakşehir, sahasında İstanbulspor'u 2-0 mağlup ederken önemli bir başarıya da imza attı.

Haber Giriş: 17 Ekim 2022 Pazartesi - 11:58
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Emre Belözoğlu, 49. Süper Lig maçında 30 galibiyete ulaşarak Mustafa Denizli'nin ardından bunu en hızlı başaran 2. isim olarak tarihe geçti

Emre Belözoğlu, Mustafa Denizli'yi yakaladı
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Bu zafer Emre Belözoğlu'nun kariyer başlangıcındaki müthiş performansı için de aynı zamanda yeni bir rekor demekti.

Fanatik'in haberine göre Emre Belözoğlu, 49. Süper Lig maçında 30 galibiyete ulaşarak Mustafa Denizli'nin (41) ardından bunu en hızlı başaran 2. isim olarak tarihe geçti.

Emre Belözoğlu, İstanbulspor karşısında ilk yarı oynadıkları oyunu ikinci yarı parça parça sahaya sürdüklerinin altını çizerek, "Bugün kazanmak önemliydi. Geçen hafta Sivasspor maçından ders çıkardığımızı gösterdik. Oyunun ritmi 2 gün önce maç oynamamıza rağmen ilk yarı istediğimiz tempoda gitti. İkinci yarı ufak yorgunluklar oldu. Oyuncu kalitesi bizim altımızda olmasına rağmen organizasyon olarak yüksek bir takıma karşı oynadık. Onlar da bu ligde önemli işler yapacaklar diye düşünüyorum.

İlk yarıdaki oyunu ikinci yarıda parça parça oynasak da onların da biz gibi pas hafızası olduğunu bildiğimizden baskıyı doğru yerde yaptık. İlk yarı net skor elde edebilirdik. Bunu beceremedik. İkinci yarı İstanbulspor'un oyuna ortak olduğu anlar oldu. Çalıştığımız organizasyon ile gol attık. Kazanmak güzel, yolumuza devam ediyoruz. Bu sene 19. maçımızda 13. galibiyeti aldık. Kolay rakamlar değil. Yalnızca tek mağlubiyet aldık. Ligde 3 gol yedik" açıklamasını yaptı.

Gelecek hafta Fenerbahçe ile kozlarını paylaşacak olan Başakşehir, İstanbulspor karşısında önemli bir fire verdi. Turuncu-Lacivertliler'in bu sezonki en formda isimlerinden biri olan, dün attığı iki golle takımını zafere taşıyan Ndayishimiye, Fenerbahçe maçında cezalı duruma düştü.

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