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Fenerbahçeli futbolcular Emre Belözoğlu'nun yanına koştu. Belözoğlu'na sevgi gösterisi

Fenerbahçeli futbolcular, dün oynanan Başakşehir maçı öncesi teknik direktör Emre Belözoğlu'nun yanına gitti.

Haber Giriş: 23 Ekim 2022 Pazar - 11:58
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Fenerbahçeli futbolcular eski teknik direktörleri Emre Belözoğlu'nun yanına gitti

Fenerbahçeli futbolcular Emre Belözoğlu'nun yanına koştu. Belözoğlu'na sevgi gösterisi
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Fenerbahçeli taraftarlar ve futbolcular, Medipol Başakşehir'i çalıştıran eski futbolcu ve teknik direktörleri Emre Belözoğlu'na sevgi gösterisinde bulundu.

Tribünler, sarı-lacivertlilerin efsane isimleri arasında yer alan Emre Belözoğlu lehine maçtan önce tezahürat yaptı.

MAÇ ÖNCESİ FUTBOLCULAR BELÖZOĞLU'NUN YANINDA
Başakşehir maçı öncesi stadda Fenerbahçeli futbolcular, Belözoğlu'nun yanına giderek selamlaştılar.

 

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