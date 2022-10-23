Fenerbahçeli futbolcular Emre Belözoğlu'nun yanına koştu. Belözoğlu'na sevgi gösterisi

Fenerbahçeli taraftarlar ve futbolcular, Medipol Başakşehir'i çalıştıran eski futbolcu ve teknik direktörleri Emre Belözoğlu'na sevgi gösterisinde bulundu.
Tribünler, sarı-lacivertlilerin efsane isimleri arasında yer alan Emre Belözoğlu lehine maçtan önce tezahürat yaptı.
MAÇ ÖNCESİ FUTBOLCULAR BELÖZOĞLU'NUN YANINDA
Başakşehir maçı öncesi stadda Fenerbahçeli futbolcular, Belözoğlu'nun yanına giderek selamlaştılar.
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