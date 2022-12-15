Mustafa Denizli'den flaş açıklama. 'Görünce yüreğim parçalandı'

Teknik direktör Mustafa Denizli, katıldığı bir panelde yıldız oyuncu yetiştirme konusunda iyi noktada olmadıklarını, sadece Türkiye'de değil dünya futbolunda da yıldız sayısının azaldığını vurguladı.

Bu durumun Dünya Kupası'nda görüldüğünü dile getiren Denizli, 15 yıldır dünya futbolunun 2-3 yıldız isim üzerinden döndüğünü aktardı.

"Türkiye'de geleceğin yıldızı için çalışma yapmak bir hayli zor. Kulüpler zaten gençlere yatırım yapma imkanına çok fazla sahip değiller. Borç içinde yüzdükleri bir tablo var." diyen tecrübeli teknik adam, taraftar bağlılığının sonuç odaklı hale geldiğini ve uluslararası turnuvalarda milli takımın boy gösterememesinin de şanssızlık olduğunu aktardı.

Olaylı Altay-Göztepe maçına değinen Denizli, "Ben maça gitmedim. Görünce de hakikaten yüreğim parçalandı. Bunlar sadece bizim değil, dünya futbolunun da takip ettiği olaylar. O zaman senin futbolunu kimse izlemek istemez. Geçmişle bugün arasında büyük fark var. Biz maalesef toplum olarak bugün konuştuklarımızın hepsini büyük ölçüde unutacağız. Futbolda hepimizin geldiği nokta ortada. Kulüplerimiz zorda. Altyapı yatırımı daha da zorlaşıyor. Umutlanmak söz konusu olmuyor." şeklinde görüş belirtti.