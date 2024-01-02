Emre Belözoğlu 'Fatih Terim Fonu' hakkındaki sessizliğini bozdu: Seçil Erzan'la bir kez yüz yüze görüştüm

Türkiye'nin günlerce konuştuğu, futbol dünyasının tanınmış isimlerinin yer aldığı ‘Fatih Terim Fonu’ davasının müştekilerinden Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu sessizliğini bozdu.

Futbol Plus isimli YouTube kanalında konuşan Belözoğlu ayrıca, Ankaragücü eski Başkanı Faruk Koca’nın yumruklu saldırısına uğrayan hakem Halil Umut Meler ve teknik direktör Erol Bulut'un hakkındaki sözlerine de cevap verdi.

"BİR BANKACILIK İŞLEMİ OLDUĞUNU VE YATIRIM YAPTIĞIMI DÜŞÜNDÜM"

Bir yatırım yaptığını düşündüğünü ve olmadığını anlayınca mahkemeye gittiğini belirten Belözoğlu, “Elimize geçen kağıtların, dekontların karşılığının bankada olmadığını öğrendiğimiz anda şikayetimizi yaptık. Bize vaat edilen tarih gelmemişti bile... Banka müdürü ve yardımcısının imzalarının olduğu belgeler var. Hukuksal süreçler ilerliyor. Seçil Erzan'la bir kez yüz yüze görüştüm. Yatırım yapmadan tanımıyordum. Toplamda 1 aylık süreç var." ifadelerini kullandı.

"FARUK KOCA BU OLAYLARIN İÇİNDE YER ALDIĞI ÇOK ÜZGÜN"

Belözoğlu; hakem Halil Umut Meler'in saha içinde saldırıya uğramasıyla ilgili olarak, "Olayların içinde Faruk Koca'nın yer almasından dolayı gerçekten çok üzüntülüyüm. Kendisini tanıyorum, iyi bir insan olduğunu biliyorum. O da bu olayların içinde yer aldığı çok üzgün. Pek görülmeyen bir ceza aldı. Serbest kalmasından dolayı mutluyum. Dışarıya çıkması benim oyuncularımı da motive edecektir. Herkes hukukun verdiği ve vereceği kararlara saygı duymalı" dedi.

"TEKNİK DİREKTÖR OLARAK İSTEMEDİĞİM FUTBOLCUYU İÇERİYE SOKMAM"

Belözoğlu, Fenerbahçe'de sportif direktörlük yaptığı dönemde takımda teknik direktörlük görevini üstlenen Erol Bulut'un "Fenerbahçe'de istediğim transferler yapılmadı" açıklamasına da yanıt verdi.

Belözoğlu, "Transferler beraber yapılır. O açıklamalar kendisini bağlar. Onun hakkında asla menfi açıklamam olmaz. Çok başka insanlarız. Ben teknik direktör olarak istemediğim futbolcuyu içeriye sokmam" yanıtını verdi.