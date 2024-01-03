Lucescu'dan Fatih Terim'i kızdıracak açıklamalar: Oğlum Razvan'ın Terime kaybedeceğini sanmıyorum

Kaynak: AA
Lucescu'dan Fatih Terim'i kızdıracak açıklamalar: Oğlum Razvan'ın Terime kaybedeceğini sanmıyorum
Rumen teknik direktör Mircea Lucescu, Panathinaikos'un başına geçen Fatih Terim ve PAOK teknik direktörü oğlu Ravzan Lucescu ile ilgili açıklama yaptı.

Lucescu, Kasım 2023’te Dinamo Kiev’den ayrıldıktan sonra henüz yeni bir kulüple anlaşmadı. AA’ya telefonla konuşan deneyimli teknik adam, spor basınında adının geçtiği transfer haberlerine kulak asmadığını, sezon başlamadan önce bir takıma katılmayı tercih ettiğini söyledi.

78 yaşındaki Lucescu, ailesi ve arkadaşlarıyla uzun zamandır görüşemediğini belirterek, “Şu anda Bükreş’te ailemle mutlu vakit geçiriyorum, torunlarımın keyfini çıkarıyorum. Bazı kulüpler benimle iletişime geçiyor. Ama benim isteğim haziran ayında bir kulüple anlaşmak. Sezon ortasında işe başlamak istemiyorum.” dedi.

Lucescu, psikolojik olarak da teknik direktörlüğe hazır olmadığını ifade ederek, Ukrayna’da geçen sezon çok zorluydu. Rusya-Ukrayna arasındaki savaş futbolu da etkiledi. Bu durum bizi de yıprattı. Futbolu bırakmış değilim ama kafamı biraz dinlemek istiyorum.” şeklinde konuştu.

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''BEN TERİM'İ YENMİŞTİM, ŞİMDİ RAKİBİ RAZVAN''
Lucescu, Fatih Terim’in Panathinaikos’a gelmesinin Yunanistan Süper Ligi’ni canlandıracağını ancak oğlu Razvan’ın PAOK ile Terim’e karşı üstünlüğünü sürdüreceğini savundu.

Lucescu, Yunanistan’da sevilen ve saygı duyulan bir teknik direktör olan Razvan’ın babası gibi Terim’i derbilerde mağlup ettiğini hatırlatarak, “Ben Türkiye’de Fatih Terim’i yenerek Beşiktaş’ı şampiyon yapmıştım. Şimdi oğlum Razvan Lucescu Terim’in rakibi. Razvan'ın Terim'e karşı maç kaybedeceğini sanmıyorum'' yorumunu yaptı.

Lucescu, Türkiye Futbol Federasyonu’nun daveti üzerine Riyad’a gittiği Süper Kupa maçının ertelenmesine de değinerek, “Süper Kupa maçı Türkiye’de oynanmalı. Ankara, Antalya veya İzmir uygun yerler olabilir. Suudi Arabistan’da oynanan maçta çok az taraftar vardı. Galatasaray ve Fenerbahçe taraftarlarının stadyumu dolduracağı bir final maçı olmalı.” dedi.

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