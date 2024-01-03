Seçil Erzan'ın telefon trafiğinde Dallas'ın papucu dama atıldı. Aşk kıskançlığının tamamı ifşa oldu

Aylardır Türkiye’nin gündeminde yer alan fon vurgununda yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor.
Patronlar Dünyası'nda yer alan habere göre, iddiaların odağında bulunan Seçil Erzan'ın aşk hayatıyla ilgili mesajlar ortaya çıktı.
Buna göre, Erzan'ı iş insanı sevgilisi Atilla Baltaş Arda Turan'dan, evlilik hazırlığı içinde olduğu Candaş Gürol ise Fatih Terim'den kıskandığı mesajlarda görüldü. Mesajların, Seçil Erzan'ın mahkemeye gönderilen, bilirkişi tarafından incelenen cep telefonu kayıtlarında ortaya çıktığı ifade edildi.
Mesajlarda, Erzan'ın evlenme hazırlığı içinde olduğu avukat Candaş Gürol ve iş insanı Atilla Baltaş ile aynı dönemlerde gönül ilişkisi yaşadığı görüldü. Ancak her iki sevgili de, birbirlerinden haberdar değildi.
Buna rağmen her ikisi de Seçil Erzan'ın başka bir ilişkisi olduğunu düşünüyordu.
Cep telefonu mesajlarına göre, Seçil Erzan'ın iş insanı sevgilisi Atilla Baltaş'ın Arda Turan ile ilişkisi olduğunu düşünüyordu.
Bunu da mesajlarında şöyle dile getirdi:
Seçil Erzan: Lütfen aç telefonunu
Seçil Erzan: Bu adamlar daha çok kudurdu
Seçil Erzan: Arda benim kardeşim. 15 yaş küçük benden
Seçil Erzan: Herşeyi yanlış anlamışsın bitanem
Seçil Erzan: 2 milyon TL kredi verdik
Seçil Erzan: Araba olmuyor mu ?
Seçil Erzan: Bu çocuklar benim kapıma gelmesin
Atilla Baştaş: Hele bu kadar seni severken, hani kardeşindi
Seçil Erzan: Kardeşim işte Kuran çarpsın
Seçil Erzan: Allah canımı alsın
Seçil Erzan: Ara sor yanında konuşayım
Atilla Baltaş: Ve otururken orada yanındayken
Seçil Erzan: O da kardeşi de beni abla gibi seviyorlar. Allah şahidim olsun
Seçil Erzan: Eşi ile de tanışıyorum. Yemin ederim. Kuran çarpsın. Annemin üzerine yemin ederim.
Benzer bir kıskançlık ise evlenmeyi düşündüğü, nişanlısı avukat Candaş Gürol cephesinde gelişiyordu. O da Seçil Erzan'ı Fatih Terim'den kıskanıyordu.
O da şu mesajda gizliydi:
Candaş Gürol: Fatih işin içinde !!! Ben eminim! hocayla bir yakınlaşman oldu ben eminim. Bilmedigim daha cok sey var ben eminim
Candaş Gürol: Kafayi yiyorum kafayı
Candaş Gürol: Bir aksam icip geldin "bankadan arkadaşlarla karşılaştık" dedin
Candaş Gürol: O da kimbilir neydi
Candaş Gürol: Beni aldattin belki de
Candaş Gürol: Defalarca
Seçil Erzan: Bak bu işten kurtulmayayım ki yok ne fatih ne hoca ilişkisi
Seçil Erzan: Soyledigim her şey dogru