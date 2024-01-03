Seçil Erzan'ın telefon trafiğinde Dallas'ın papucu dama atıldı. Aşk kıskançlığının tamamı ifşa oldu

Aylardır Türkiye’nin gündeminde yer alan fon vurgununda yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor.

Patronlar Dünyası'nda yer alan habere göre, iddiaların odağında bulunan Seçil Erzan'ın aşk hayatıyla ilgili mesajlar ortaya çıktı.

Buna göre, Erzan'ı iş insanı sevgilisi Atilla Baltaş Arda Turan'dan, evlilik hazırlığı içinde olduğu Candaş Gürol ise Fatih Terim'den kıskandığı mesajlarda görüldü. Mesajların, Seçil Erzan'ın mahkemeye gönderilen, bilirkişi tarafından incelenen cep telefonu kayıtlarında ortaya çıktığı ifade edildi.

Mesajlarda, Erzan'ın evlenme hazırlığı içinde olduğu avukat Candaş Gürol ve iş insanı Atilla Baltaş ile aynı dönemlerde gönül ilişkisi yaşadığı görüldü. Ancak her iki sevgili de, birbirlerinden haberdar değildi.

Buna rağmen her ikisi de Seçil Erzan'ın başka bir ilişkisi olduğunu düşünüyordu.

Cep telefonu mesajlarına göre, Seçil Erzan'ın iş insanı sevgilisi Atilla Baltaş'ın Arda Turan ile ilişkisi olduğunu düşünüyordu.

Bunu da mesajlarında şöyle dile getirdi:

Seçil Erzan: Lütfen aç telefonunu

Seçil Erzan: Bu adamlar daha çok kudurdu

Seçil Erzan: Arda benim kardeşim. 15 yaş küçük benden

Seçil Erzan: Herşeyi yanlış anlamışsın bitanem

Seçil Erzan: 2 milyon TL kredi verdik

Seçil Erzan: Araba olmuyor mu ?

Seçil Erzan: Bu çocuklar benim kapıma gelmesin

Atilla Baştaş: Hele bu kadar seni severken, hani kardeşindi

Seçil Erzan: Kardeşim işte Kuran çarpsın

Seçil Erzan: Allah canımı alsın

Seçil Erzan: Ara sor yanında konuşayım

Atilla Baltaş: Ve otururken orada yanındayken

Seçil Erzan: O da kardeşi de beni abla gibi seviyorlar. Allah şahidim olsun

Seçil Erzan: Eşi ile de tanışıyorum. Yemin ederim. Kuran çarpsın. Annemin üzerine yemin ederim.

Benzer bir kıskançlık ise evlenmeyi düşündüğü, nişanlısı avukat Candaş Gürol cephesinde gelişiyordu. O da Seçil Erzan'ı Fatih Terim'den kıskanıyordu.

O da şu mesajda gizliydi:

Candaş Gürol: Fatih işin içinde !!! Ben eminim! hocayla bir yakınlaşman oldu ben eminim. Bilmedigim daha cok sey var ben eminim

Candaş Gürol: Kafayi yiyorum kafayı

Candaş Gürol: Bir aksam icip geldin "bankadan arkadaşlarla karşılaştık" dedin

Candaş Gürol: O da kimbilir neydi

Candaş Gürol: Beni aldattin belki de

Candaş Gürol: Defalarca

Seçil Erzan: Bak bu işten kurtulmayayım ki yok ne fatih ne hoca ilişkisi

Seçil Erzan: Soyledigim her şey dogru