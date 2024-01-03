Arda Turan'ın Seçil Erzan'a ağına düşürmesi için önerdiği ünlü isimler ortaya çıktı. Tüm mesajlara Yeniçağ ulaştı

YENİÇAĞ / Özel Haber / Fatih SAVUK

Aylardır Türkiye’nin gündeminde yer alan fon vurgununda yeni gelişmeler yaşandı. Seçil Erzan’ın gözaltına alınmadan önce kırdığı telefon siber güvenlik uzmanı tarafından incelendi.

Bu inceleme sonucunda Seçil Erzan’ın telefon ile mesajlaştığı ve daha sonra sildiği tüm mesajlar geri getirildi.

Uzman tarafından hazırlanan bilirkişi raporuna Yeniçağ ulaştı. Savcılık soruşturma dosyasına giren raporda birbirinden önemli detaylar da ortaya çıktı.

İşte Yeniçağ'ın ulaştığı Seçil Erzan-Arda Turan arasındaki tüm mesajlar...

YAZIŞMALAR ARDA TURAN HAC’DAYKEN BAŞLADI

Uzman tarafından incelenen telefonun en önemli ve merak edilen detaylarından bir tanesi de Arda Turan ile ilgili olan kısımdı. Arda Turan’ın Seçil Erzan’la hem Whatsapp hem de Instagram üzerinden mesajlaştığı, gözaltına alınmadan önce de bu mesajları telefonundan sildiği belirtildi. Siber güvenlik uzmanı bu mesajları geri getirerek çok önemli detayların da ortaya çıkmasını sağladı.

Siber güvenlik uzmanının raporlarına yansıyan mesajlaşmalarda Seçil Erzan ile Arda Turan arasında ilk diyalog 14 Aralık 2022 tarihinde Arda Turan’ın Seçil Erzan’a, ‘Sen bana oradan çıkarken yazarsın’ mesajıyla başlıyor.

19 Aralık tarihine kadar mesajlaşmayan Arda Turan ile Seçil Erzan arasındaki yoğun diyalog da bu tarihten sonra başlıyor.

Suudi Arabistan’da hacda olduğunu mesajlarına belirten Arda Turan ile Seçil Erzan arasında şu diyalog yaşanıyor;

Yazışmalara göre, Arda Turan'ın hacca gittiği sıralarda Seçil Erzan'ın ödemelerle ilgili bilgi verdiği yer aldı.

‘‘100 BİNLE ÇARP SEVAP O KADAR’’

Sanık Seçil Erzan'ın "Yarınki ödemen için ben saat 2'de alacağım. Senden ricam bana 3 gibi birini yönlendirirsen teslimat yapayım." şeklindeki mesajına cevap olarak Arda Turan, "Allah'ım sana geliyorum :))" dedi.

İşte o mesajlar;

Seçil Erzan: "Yarınki ödemen için ben saat 2'de alacağım. Senden ricam bana 3 gibi birini yönlendirirsen teslimat yapayım."

Arda Turan: "Allah'ım sana geliyorum :)) "

Seçil Erzan: "Sen bir tanesin iyi ki varsın."

Arda Turan: "Annene Kabe ile Medine kokusu aldırıyorum. Onları koklat ona."

Seçil Erzan: "350 teslim ettim. Kalanı sen gelince."

Arda Turan: "100 binle çarp sevap o kadar:) Kabe'deyken verdin ya :)"

ARDA TURAN YENİ İSİMLER VERDİ

Arda Turan ile Seçil Erzan arasındaki mesajlaşmalarda daha önce basında adı hiç geçmeyen bir ismin de olduğu ve Arda Turan Tarafından Seçil Erzan’a fona dahil edilmesi için önerildiği de ortaya çıktı.

MEHMET AĞAR’IN OĞLU TOLGA AĞAR’I ÖNERDİ

Fona kaptırdığı paraları bir an önce almak isteyen ve fona dahil ederek bunu gerçekleştirmek isteyen Arda Turan’ın, Seçil Erzan’a Mehmet Ağar’ın oğlu Tolga Ağar’ı önerdiği görüldü.

İkili arasında geçen diyalogda, Emre Çolak, Hakan Balta gibi isimlerin fona nasıl dahil edilebileceği üzerinde durulurken, Arda Turan’ın Seçil Erzan’a Tolga Ağar’ı önerdiği ancak bunun Erzan tarafından reddedildiği ortaya çıktı.

İşte Yeniçağ’ın ulaştığı raporda ikilinin fona yeni isimleri dahil etmek için yaptıkları ve Mehmet Ağar’ın oğlu Tolga Ağar’ın da geçtiği o diyalog;

Arda Turan: Emre yetismez diyor

Seçil Erzan: Tekrar sormuş mu ?

Arda Turan: Darmadagın oldum

Seçil Erzan: Emre çözecek gibi

Seçil Erzan: Arıyorum seni şu an

Seçil Erzan: Nazlı kuzenim

Arda Turan: Hocaya birsey dedik mi

Seçil Erzan: Hayır demedik

Seçil Erzan: E.. çözecek gibi

Arda Turan: İnsallah bakalım

Seçil Erzan: Ben inanıyorum yazdı bana da

Arda Turan: İnan bana samimiyetten soyluyorum basım tuttu

Seçil Erzan: Sakin ol çözücez

Arda Turan: Hic müsterimiz yokmu

Arda Turan: Bunu koyucak mesala buna iyi birsey verelim

Seçil Erzan: Sen mi konusacaksın

Arda Turan: Senin varsa tanıdıgın veya bu islemi yaptırdığımız

Arda Turan: Daha once

Seçil Erzan: Düsünüyorum

Arda Turan: Bir iki kisiye sordum nakitleri yo

Seçil Erzan: Dur bulucam

Seçil Erzan: Düsünüyorum

Seçil Erzan: H. Balta ile samimimisin ?

Arda Turan: Evet seninlemi calısıyo

Seçil Erzan: Bizle F da çalısıyordu

Seçil Erzan: Çok bilmis onun esi

Arda Turan: Evet konusu

Arda Turan: Tolga ağar..?

Arda Turan: Mehmet ağar ın oglu

Seçil Erzan: Tanımıyorum

Seçil Erzan: Söyleme onlara

Arda Turan: Ok

Arda Turan'ın fona dahil etmeye çalıştığı Tolga Ağar'ın ise Mehmet Ağar'ın oğlu olduğu ve bir önceki dönem olan 27. dönem AKP Elazığ milletvekilliği yaptığı, şu anda da AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkanlığı Marmara Bölge Koordinatörü olduğu biliniyor.

‘‘HAKAN ATEŞLE KONUŞACAĞIM’’

11 Nisan 2023’de Çorlu’da gözaltına alınmadan önce telefonunu kıran Seçil Erzan’la Arda Turan arasındaki son mesajlaşma ise 10 Mart 2023 tarihinde gerçekleşiyor.

Arda Turan, yatırdığı paranın büyük kısmını alamamasından dolayı Seçil Erzan’a hesap sorarken, attığı son mesajda konuyu Denizbank Genel Müdürü Hakan Ateş’e taşıyacağını ve durumu onunla konuşacağını söyledi.

Seçil Erzan ise Arda Turan’a cevap olarak kendisini oyalamadığını, tek sorumlunun kendisi olduğunu söylediği görüldü.