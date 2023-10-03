Emre Belözoğlu resmen Ankaragücü'nde. Galatasaray ve Fenerbahçe'nin ligdeki yarışıyla ilgili flaş bir iddia ortaya attı

MKE Ankaragücü'nde teknik direktörlük görevine getirilen Emre Belözoğlu için bir imza töreni düzenlendi. Eryaman Stadı'nda düzenlenen imza törenine sarı lacivertli kulübün başkanı Faruk Koca da katıldı.

İmza töreni ilk başkan Koca'nın konuşmalarıyla başladı.

Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın açıklamaları şöyle:

-Emre Belözoğlu teknik direktör olarak ilk defa İstanbul dışında bir takımla sözleşme yapmak için Ankara'ya geldi. Biz hem camiamız açısından hem de Futbol kamuoyu açısında kendisine hoşgeldin diyorum. Emre Belözoğlu'nu tanıtmak benden ziyade geniş kamuoyunun bilgisi dahilindedir. Biraz görüşmeyi mahrem tuttuk. Spor kamuoyu başka isimler üzerine yöneldi. Bugün sabah Ankara'ya geldi ve saat 11.00 gibi çalışma şartlarında prensip olarak anlaştık.

-Sözleşme iki yıl ama hoca burada hizmet ettiği ve başarılı olduğu sürece yazılı metnin hiçbir önemi yok. Prosedür gereği 2 yıl yaptık. Bizim hedeflerimiz var. 19 Mayıs Stadyumu yapılıyor. 50 bin kişilik stadyumda Avrupa maçları oynamak istiyoruz. Emre Hoca ile bunu başaracağımıza inanıyoruz.

Sonrasında sözü Emre Belözoğlu aldı.

Emre Belözoğlu'nun açıklamaları ise şöyle:

-Burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Sayın başkanımıza bana gösterdikleri teveccüh içi teşekkür ederim. Ankaragücü gibi Kurtuluş Savaşı'nda şehitler vermiş çok büyük bir camiaya, büyük tutkusu olan taraftarın önünde olmak için sabırsızlanıyorum. Görüşmemiz çok uzun sürmedi. Bu camiaya gönül vermiş herkese Ankaragücü'nü hak ettiği yere taşımak için mücadele vereceğimin sözünü verebilirim.

-Tolunay Hoca, çok değerli bir teknik adam. Mesleğin itibarını koruyan, çalıştığı yerlere en iyi şekilde hizmet eden biri. Bize iyi bir takım bıraktı. Bu güçlü yapının, coşkulu taraftarın hangi oyunu istediğini biliyorum. Zamanla bu oyunu kazandıracağız. Ofansif ve kazanan bir oyun istiyoruz.

-Başkan da ben de iddialı insanlarız. Ben de onunla beraber Ankaragücü'nü Avrupa kupalarında oynatma için buraya geldim. Bunun bir hedef olduğunu söylemek gerçekçi olur. Ben buraya başkanımızın ve taraftarımızın benden ne istediğini bilerek geldim. Ekibime ve mevcut kadroya güvenerek buraya geldim. Başkanımızla hedeflerimizin örtüştüğünü düşünüyorum.

-Çok kısa bir sürede başkanımızla görüştüm ve takımı değerlendirdim. Tolunay hoca burada elinden gelen her şeyi yaptı. Ankaragücü adına çok önemli bir kaleci ortaya çıkardı Galatasaray maçı. O maçın pozitif tarafından bakmamız gerekiyor. Galatasaray ve Fenerbahçe'nin çok üst düzey kadrolar kurmakla beraber ligin belli zamanlarında kırılmalar yaşayacağını düşünüyorum. Sezona erken başlamaları da onlar için bir avantaj oldu. Şu anda biraz da onun ekmeğini yiyorlar. Biz de onların iki üç sıra arkasında yer almak istiyoruz.

-Kupa Beyi Ankaragücü'nün hedeflerinden şaşmadan, hedefleri daha da büyütmek için geldik. Elbette kupa da hedeflerimiz arasında. Ama öncelikle camianın beklediği o coşkulu oyunu oynatmak istiyoruz.

-Ankaragücü Ankara'ya futbolu sevdirmiş bir camiadır. Ankara'nın havasını çok sevmişimdir. Burayı gezdiğimde hep beni etkilemiştir. Ankaragücü'nün sporu ve futbolu sevdirmek için çok çabaları var. Benim de bunda katkım olursa çok mutlu olurum.

-Tolga Ciğerci karakter olarak ve futbolcu olarak çok örnek bir arkadaşımız. Garry Rodrigues'le ise bir sene beraber oynadık. Fenerbahçe'nin sıkıntılı bir süreciydi. Onun futbolculuğunu çok beğendiğim için onunla beraber çalışmak keyifli olacak.

-Teknik ekip olarak 8 arkadaşımla beraber geldik. Selçuk Şahin'le ilgili bir tasarrufumuz var ama onunla bir görüşmemiz olacak. İyi bir ekiple buraya geldik ve kulübümüzün başarısı için hep beraber çalışacağız.