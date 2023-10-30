Emre Belözoğlu'ndan şampiyonluk açıklaması

Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Başkan Faruk Koca'nın kendilerinden şampiyonluk istediğini söylerken samimi itiraflarda bulundu.

Beyza Damgacıoğlu
Emre Belözoğlu'ndan şampiyonluk açıklaması

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Süper Lig'in 10. haftasında Yılport Samsunspor'u 2-0 yendikleri maçla ilgili, "Bu tarihi günde kazanmak, Cumhuriyet'in 100. yılında taraftarımızı mutlu etmek bizi mutlu etti." dedi.

Karşılaşmadan sonra düzenlenen basın toplantısında konuşan Belözoğlu, Cumhuriyet'in 100. yılını kutlayarak, "Cumhuriyet bizim en önemli değerimiz. Gazi Mustafa Kemal'in ve bütün silah arkadaşlarının bize emaneti. Böyle önemli bir yılda Ankaragücü gibi İmalat-ı Harbiye'nin evlatlarının kurduğu takımda Cumhuriyet'in 100. yılında maça çıkmak büyük bir şereftir benim için. Oyuncu arkadaşlarımıza da böyle tarihi bir akşam da maçı kazanarak camiamızı mutlu etmesi çok önemliydi." diye konuştu.

Maçta çalıştıkları her şeyi sahaya koyduklarını vurgulayan Belözoğlu, "Net bir galibiyet aldık. Oyunun oturması için süreye ihtiyacımız var. Büyük fotoğrafta, oynayan hücumu isteyen, hep bütün olarak hareket eden bir oyuncu grubu görüyorum. Geçen haftanın üzüntüsüyle de maça asıldılar. Bu tarihi günde kazanmak, Cumhuriyet'in 100. yılında taraftarımızı mutlu etmek bizi mutlu etti." ifadelerini kullandı.

Devre arasında transferler yapılacağı ve kendisinin bilgisi olmadan transferin olmayacağı vurgulayan Belözoğlu, geçen sezon kulüpteki resmi görevinden ayrılan Emre Yıldız'la alakalı gelen soruya şu cevabı verdi:

"Beni Emre Yıldız ikna etti, başkanla görüşmeden önce. Yeni tanıdığım biri Emre Bey. Takım kaybettiği zaman çok üzülüyor. Ayrışmak çok kötü bir şey. Ben 23 seneye yakın futbol oynadım, rakipken de Ankaragücü taraftarını başka yere koydum. Bir bütün olarak bakmamız lazım. İşler iyi giderken bence kendi adımıza bunu paylaşmamız lazım. İşler kötü giderken de herkes sorumluk almalı. Benim gördüğüm Emre Bey işler iyi gitmediğinde kendini parçalayan birisi. Ankaragücü'nü en iyi yerlerde görmek istiyor. Biz de onla beraber, başkanımızla beraber en doğru işleri yapacağız. Geçmişle alakalı değil bugünle alakalı güzel şeyler yapmalıyız. Burada bir bütün beraber hareket etmemiz lazım. Ankaragücü çok değerli bir camia. Burada olmaktan çok mutluyum. Taraftarın isteğine karşılık vermek isteyen bir Emre Bey var. Gördüğüm bu. Başkanımız da bizden beklentisi yüksek. 100. yıl balosunda bizden şampiyonluk istedi. Gerçekçi bir hayal. Neden olmasın. Bunun için çok iyi planlama yapmak lazım. Tek başına yapılacak işler değil bunlar."

Belözoğlu, Mustafa Kemal Atatürk'ün bir sözünden örnek vererek, "Atatürk'ün 'Bu ülkenin evlatları kimseye boyun eğmez.' dediği gibi benim de takımım 90 dakika boyunca kimseye boyun eğmez. Böyle bir takımımız var." diyerek düşüncelerini belirtti

Oyuncu grubuna göre oyun planı uyguladığını ve işe savunmayla başladıkları aktaran Belözoğlu, ilerleyen süreçte hücumda da daha iyi olacaklarını aktardı.

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