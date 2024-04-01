Emtia piyasasında yükseliş eğilimi

Önemli merkez bankalarının "şahin" politikalarını durduracağına yönelik beklentilerin güçlenmesi geçen hafta emtia piyasasına pozitif yansıdı.

Jeopolitik riskler, arz endişeleri ve Çin ekonomisindeki sıkıntılara karşın gelecek aylarda ülkede talebin artacağına yönelik beklentiler de emtia piyasasını pozitif yönde etkileyen faktörlerden oldu.

ALTININ ONSU REKOR TAZELEDİ

Geçtiğimiz hafta değerli metallerde kayda değer yükselişler yaşandı.

Ons altın, yüzde 3,1, gümüş yüzde 1,1, paladyum yüzde 3, platin yüzde 1,5 değerlendi. Altının onsu, 2 bin 233 dolarla rekor tazeledi. Süregelen jeopolitik riskler, altın fiyatlarının yükselmesine neden sebep oldu.

Altın fiyatları ayrıca Çinli hane halkının artan fiziki talebiyle de yükseliş gösterdi.

Öte yandan ABD'de Conference Board Tüketici Güven Endeksi'nin martta aylık 0,1 puan düşüşle 104,7'ye gerilemesi de altının ons fiyatının artmasına sebep olan diğer bir faktör oldu.