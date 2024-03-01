Emziren annelerde kanser riski olur mu

Kaynak: İHA
Emziren annelerde kanser riski olur mu
Emzirmenin, hem bebek hem de anne sağlığı üzerinde birçok olumlu etkisi olduğu bilimsel olarak desteklenmekte. Peki, Emziren annelerde kanser riski olur mu? İşte o sorunun yanıtı...

Prof. Dr. Emel Örün’ün belirttiği gibi, emziren annelerde meme kanseri ve yumurtalık kanseri riskinin azaldığı, kemik erimesinden koruma sağladığı ve doğum sonrası kilo verilmesine yardımcı olduğu araştırmalarla gösterilmiştir. Ayrıca, emzirmenin annenin DNA’sında metilasyon gibi değişiklikler yaparak sağlıklı yaşamı desteklediği ve kanser riskini azalttığı da ifade edilmektedir.

Anne sütü, bebekler için ideal bir besin kaynağıdır ve mama ile beslenen bebeklere kıyasla, emzirilen bebeklerin bazı hastalıklara daha az yakalanma riski taşıdığı bilinmektedir. Bu hastalıklar arasında alt solunum yolu enfeksiyonları, kulak iltihabı, ishal, idrar yolu enfeksiyonları, alerjik hastalıklar, ani bebek ölümü sendromu, tip 1 diyabet, obezite, metabolik sendrom, hipertansiyon, çölyak hastalığı, lösemi ve lenfoma bulunmaktadır.

Özetle, emzirmenin hem annenin hem de bebeğin sağlığı üzerindeki olumlu etkileri, geniş çapta kabul gören ve desteklenen bir gerçektir. Emzirmenin sağlık üzerindeki bu olumlu etkileri, annelerin ve sağlık profesyonellerinin emzirmeyi teşvik etmeleri için güçlü bir neden oluşturmaktadır.

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