Ünlü şirketlerin akne kremlerinde kanserojen madde tespit edildi

Akne sorunu yaşayanlar için kullanılan bazı ürünlerde, kansere yol açabilen benzen adlı kimyasalın yüksek oranda bulunduğu ortaya çıktı.

Reuters'ın haberine göre, ABD’de bağımsız bir laboratuvar olan Valisure, yaptığı analizlerde, hem doktor reçetesiyle hem de eczanelerden alınabilen akne tedavi ürünlerinin birçoğunda, benzen seviyelerinin güvenli sınırların çok üzerinde olduğunu tespit etti. Bu ürünler arasında, ünlü kozmetik markası Estee Lauder’in Clinique serisi ve Target mağazalarının Up & Up markası da yer alıyor.

SORUŞTURMA BAŞLATILMASI TALEP EDİLDİ

Valisure, bu şok edici bulguların ardından, ABD Gıda ve İlaç Dairesi’ne (FDA) başvurarak, söz konusu ürünlerin piyasadan toplatılmasını, benzen içeren akne ürünleriyle ilgili bir soruşturma başlatılmasını ve benzen seviyeleri için yeni standartlar belirlenmesini istedi.

Valisure, benzenin, akne tedavisinde yaygın olarak kullanılan benzoil peroksit ile etkileşime girerek oluşabileceğini ve bu nedenle benzoil peroksit içeren tüm ürünlerin de test edilmesi gerektiğini belirtti.

İLGİLİ ŞİRKETLER SESSİZLİĞE GÖMÜLDÜ

Olayın ardından Estee Lauder hisselerinin değerinde %3’lük bir düşüşe neden oldu. Ne Estee Lauder ne de Target, konuyla ilgili bir açıklama yapmadı. Valisure’nin yaptığı testler, benzenin sadece akne ürünlerinde değil, aynı zamanda ürünlerin bulunduğu ortamdaki havada da yüksek oranda bulunduğunu gösterdi. Bu da, bazı ürün ambalajlarının benzenin sızmasına izin verdiğini ve kullanıcıların solunum yoluyla da benzen maruziyeti yaşadığını işaret etti. FDA, Valisure’nin başvurusuna henüz cevap vermedi ve ürün geri çağırma veya yasal düzenleme yapılması konusunda bir karar vermedi.

BENZEN NEDİR?

Benzen, kan kanseri başta olmak üzere birçok kanser türüne neden olabilen bir kimyasaldır. Benzen, petrol, boya, deterjan, böcek ilacı gibi birçok üründe bulunabilir. Benzen maruziyeti, solunum yolu tahrişi, baş dönmesi, baş ağrısı, bilinç kaybı gibi belirtilere yol açabilir.

Uzun süreli maruz kalma ise, lösemi, anemi, bağışıklık sistemi zayıflığı gibi ciddi sağlık sorunlarına neden olabilir.