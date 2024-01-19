Karaciğer yağlanmasına bu 5 yöntemi uygulayın. Korkulu rüyanız bitsin

Karaciğer yağlanması, artık sadece yaşlılarda değil, gençlerde de görülebilen bir durumdur. Bu, günümüzde korkulan bir sağlık sorunudur ve karşı koymak için etkili yöntemler geliştirilmeye devam etmektedir.

Konuyla ilgili uzmanlar, sık sık uyarılarda bulunmaktadır.

Karaciğer yağlanması, bazı uzmanların pandemi olarak nitelendirdiği bir çağımız sorunudur ve bununla mücadele etmek için 5 etkili yöntem belirlenmiştir.

İşte bu 5 yöntem…

-Sağlıklı bir beslenme programı uygulayın

-Düzenli olarak fiziksel aktivite yapın

-Sağlık kontrollerinizi ihmal etmeyin

-İdeal kilonuza ulaşın ve koruyun

-Alkol tüketiminden uzak durun

KARACİĞER YAĞLANMASI NEDİR?

Karaciğer yağlanması, tıp dilinde hepatik steatoz olarak adlandırılan, aşırı alkol kullanımı, tip 2 diyabet ve obezite gibi nedenlerle karaciğerde fazla miktarda yağ birikmesine yol açan bir karaciğer hastalığıdır.

Karaciğer, vücudun besinleri parçalamasına, enerji depolamasına ve zehirli maddeleri atmasına yardımcı olan en büyük organdır.

Karaciğer hücrelerinde çok fazla yağ toplanması, karaciğerin yağlanmasına neden olur.

KARACİĞER YAĞLANMASI BELİRTİLERİ NELERDİR?

-Karın bölgesinde ağrı veya şişlik

-Yorgunluk hissi

-İştah kaybı ve kilo verme

-Mide bulantısı ve kusma

-Deride ve gözlerde sararma (sarılık)

-Kolayca morarma veya kanama

-Karaciğerin büyümesi (hepatomegali)

-Hormon seviyelerinde değişimler (özellikle kadınlarda adet düzensizliği)