En alıngan burçlar hangileri? Hangi burçlar daha alıngandır?

Astrolojideki bazı burçlar olaylar karşısında her zaman daha alıngan bir tavır sergilemektedir. Burçlarla ilgilenen kişiler hangi burçların daha alıngan olduğunu araştırıyor. İşte en alıngan burçları sizler için derledik..

HANGİ BURÇLAR DAHA ALINGANDIR?

Astrolojide alıngan olmasıyla dikkat çeken burçlar var. Bu burçlar insan ilişkilerinde daha alıngan olmalarıyla biliniyor. İşte astrolojide alıngan burçlar..

BALIK BURCU

Duygusal olarak bilinen balık burçları her şeyi abartmaya meyillidir.

Balık burçlarının pek çok küçük şeyleri bahane ederek duygusallaştığı bilinmektedir.

İKİZLER BURCU

İkizler burcunun dengesiz ve sık sık duygu karmaşası yaşadığı söylenmektedir.

Kendini sevdirmek için kriter koyabilen İkizler burcunun her şeyi akışına bırakması gerekiyor.

Hayatta her şeyle ilgilenmeye çalışan İkizler’in yorgun bir alıngan olduğunu biliyoruz.

ASLAN BURCU

Kendini özel hissettirecek kadar herkesin kendini beğendiğini düşünür Aslan burcu.

Etrafındaki her şeyle ilgilenen Aslan burcu bunun sonucunda her konuda alınganlıkta yapabilir.

Aslan burçları kendi değerini düşünmeden kendi hayatına bakmalı.