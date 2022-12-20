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İşte en az 20 yıl yaşlandıran besinler

Uzman Dermatolog Dr. Michele Green, bazı besinlerin bir anda yaşlanmaya yol açtığını belirterek o besinlerin hangileri olduğunu açıkladı ve nedenlerini anlattı.

Haber Giriş: 20 Aralık 2022 Salı - 09:02
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En az 20 yıl yaşlandıran besinler

İşte en az 20 yıl yaşlandıran besinler
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Uzman Dermatolog Dr. Michele Green, çevrenin, genlerin ve cilt bakım rutinlerinin cildi etkileyebileceğini herkes bilse de yenilen yiyeceklerin cildi ne kadar etkilediği konusunda çok daha az bilgi sahibi olunduğunun altını çizdi, “Aknelerin oluşmasının yanı sıra yüzünüzde ince çizgilerin ve kırışıklıkların oldukça erken yaşlarda çıkmasını hızlandıracak yiyecekler bulunuyor.” dedi.

Özellikle işlenmiş gıdalar, süt ürünleri, şeker, kızarmış yiyecekler gibi besinler kırışıklıkların oluşması için tüm gerekli ortamı hazırlıyor. İşte ağzınıza sürmemeniz gereken o besinler…

Uzman Dermatolog Dr. Yoram Harth, işlenmiş etlerin vücutta iltihaplanmaya yol açan yüksek miktarda doymuş yağ ve nitrat içerdiğini belirtiyor.
Dr. Green, cilt sağlığı ve diyet arasındaki ilişkiye yakından bakıldığında, fark edilebileceğinden daha fazla zarar verdiğini gösteren bazı yiyecekler bulunduğunu belirtiyor. Sözgelimi; çok sevilen sosis ve patatesin yer aldığı bir tabak, yaşlanmanızın önündeki en büyük sebep olabilir.

Dr. Green, yüksek oranda doymuş yağ içeren et tüketimi, sivilce oluşumuna katkıda bulunuyor. Bunun nedeni; daha yağlı et kesiminin yüksek konsantrasyonlarda insülin artış faktörü ile ilişkili olmasıdır.

İnsülin büyüme faktörü, sebum üretiminde ve nihayetinde akne oluşumuna neden olan androjen üretimini uyarır. Dr. Green, yağlı etlerin aksine daha yağsız proteinlerin tüketilmesini öneriyor. Bu sayede cilt üzerindeki etki büyük oranda azalabilir. Tavuk, balık, hindi gibi etler, hem kaliteli hem de daha az miktarda yağ içeren alternatifler olarak akne oluşumunu da engelleyebilir.

İlginç bir biçimde az yağlı ve yağsız sütün normal sütten daha fazla sivilce oluşumuna neden olduğu tespit edildi. Bunun nedenini ise; az yağlı süt ürünlerinde daha yüksek şeker içeriği olduğu düşünülüyor.

Özellikle başta inek sütü olmak üzere, birçok süt ürünü, akne oluşumunda etkilidir. İnek sütü ürünleri, insülin benzeri büyüme faktörü 1'i (IGF-1) artırması sebebiyle cildin yağ bez boyutunda da artışa neden olur. Daha fazla sebum üretimine ve daha fazla sivilce oluşumuna neden olan bu süreç yaşlanma üzerinde oldukça etkilidir.

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