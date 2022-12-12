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Sağlıklı cilt için ne yapmalıyız? Sağlıklı bir cilt sırları neler?

Herkes sağlıklı bir cilde sahip olmak ister. Uzmanlar sağlıklı cilde sahip olmak için bazı rutinleri eksiksiz uygulamak gerektiğini söylüyor. Tavsiye edilen cilt bakım rutinlerini uygulayarak sağlıklı bir cilde kavuşmak mümkün. Peki, Sağlıklı cilt için ne yapmalıyız? Sağlıklı bir cilt sırları neler?

Haber Giriş: 12 Aralık 2022 Pazartesi - 15:47
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Sağlıklı cilt için ne yapmalıyız? Sağlıklı bir cilt sırları neler?

Sağlıklı cilt için ne yapmalıyız? Sağlıklı bir cilt sırları neler?
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Uzmanlar sağlık bir cilt elde etmek için mutlaka doğru cilt bakımı rutini uygulamak gerektiğini söylüyor. Lekesiz, canlı görünümlü sağlıklı bir cilt için uzmanların önerilerine kulak vermek gerekiyor. Peki, Sağlıklı cilt için ne yapmalıyız? Sağlıklı bir cilt sırları neler?

Doğru bir cilt bakımı sadece pahalı ürünlerin cildinize sürülmesiyle değil, doğru cilt bakım rutinlerini uygulayarak elde edilebilir. İşte sağlık bir cilt etmek için bazı ipuçları..

CİLDİNİZE NAZİK DAVRANMALISINIZ

-Cilt tipinize ve yaşam şeklinize uygun bir cilt bakım rutini oluşturun ve aksatmadan uygulayın. Cilt bakımı yaparken birçok insan cildini fark etmeden hırpalar. Kullanılan sert havlular, sık sık yapılan peelingler ve tabi ki makyaj.

-Sağlıklı bir cilt için bazı alışkanlıklarınıza dikkat edin. Asla sabun kullanmayın. Sabun cildinizi kurutur.

-Cildiniz için yumuşak ve sadece size özel bir havlu edinin, sık sık değiştirin.

-Cildinizi aşırı sıcak sudan koruyun.

-Cilt tipinize uygun bakım ürünleri seçin Göz çevrenizi uygun olmayan kozmetiklerden koruyun.

YAŞLANMA KARŞITI BESİNLER TÜKETMELİSİNİZ

-Sağlıklı bir beslenme şekli, sağlıklı bir cildin anahtarıdır. Bol miktarda tüketeceğiniz sebzeler cildinize aradığınız sağlığı verebilir. Bol bol taze meyve ve sebze aynı zamanda kepekli tahıllar tüketmeye özen gösterin.

-Avokado, brokoli, havuç, kırmızı orman meyveleri ve koyu yapraklı yeşillikler oldukça güçlü antioksidanlar içerir ve cildinizdeki hücre yenilenmesini artırır.

ceviz ve badem gibi kuruyemişler faydalı yağ asitleriyle cildinizin parlamasına destek olur.

-Bol su içerek cildinizi derinlemesine nemlendirin.

CİLDİNİZİ GÜNEŞTEN KORUYUN

Sürekli olarak güneşe maruz kalan ciltler erken yaşlanır ve kurur. Lekelerden ve kırışıklıklardan korunmak için cilt bakımının en temelinde güneş koruyucu kullanımı yer alır.

SPF'si en az 15 olan geniş spektrumlu bir güneş kremi kullanın. Güneş kremini hem yaz hem de kış mevsiminde kullanın.

TOKSİNLERDEN UZAK DURMALISINIZ

Toksinler cildinizin en büyük düşmanıdır. Hava kirliliği, kötü üretilmiş işlenmiş gıdalar ve sigara en güçlü toksit maddeler arasındadır.

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