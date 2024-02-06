En çok aracın olduğu iller açıklandı. İstanbul zirveyi kaptırdı

Yayımlanan veriler doğrultusunda geçtiğimiz yıl itibarıyla 28,7 milyonu bulduğu Türkiye'de Antalya, Muğla, Burdur, Çanakkale ve Aydın'da her iki kişiden birine araç düşüyor.

Buna göre göre 28 milyon 740 bin 492 aracın yüzde 53'ünü otomobil, yüzde 15,6'sını kamyonet, yüzde 17,7'sini motosiklet, yüzde 7,6'sını traktör, yüzde 3,3'ünü kamyon, yüzde 1,7'sini minibüs, yüzde 0,7'sini otobüs ve yüzde 0,3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

EN ÇOK OTOMOBİL ANKARA'DA

Diğer yandan Türkiye'de trafiğe kayıtlı toplam 15 milyon 221 bin 134 otomobil kaydı bulunuyor.

Bu verilere göre Türkiye'de ortalama 6 kişiye 1 otomobil düşüyor.

En çok otomobil bulunan 3 il arasında Ankara dikkati çekiyor. Ankara'da geçtiğimiz yıl sonu itibarıyla otomobil sayısı 1 milyon 870 bin 5 adet ve nüfus 5 milyon 782 bin 285. Buna göre yaklaşık 3 kişiye bir otomobil düşüyor.

EN FAZLA TAŞIT İSTANBUL'DA

İstanbul, toplam 5 milyon 406 bin 820 taşıtla en fazla aracın bulunduğu şehir iken, bu kenti 2 milyon 576 bin 835 taşıtla Ankara, 1 milyon 798 bin 709 taşıtla İzmir, 1 milyon 449 bin 356 taşıtla Antalya takip etti.

En az taşıtın bulunduğu iller ise 9 bin 470 taşıtla Hakkari, 11 bin 73 taşıtla Tunceli, 17 bin 328 taşıtla Bayburt olarak sıralandı.

Trafiğe kayıtlı araçlar nüfusa göre bakıldığında, Türkiye'de 3 kişiye bir araç düşüyor.