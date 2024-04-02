En çok arananlar listesindeydi. 27 yıldır firari olan suçlu havalimanında yakalandı

İngiltere'de 1969 ile 1971 arasında 11 çocuğa cinsel istismarda bulunduğu suçlamasıyla yargılanan 80 yaşındaki Richard Burrows, 1997 yılında firar etmesinden sonra tam 27 yıldır aranıyordu. Burrows, 27 yıl sonra Tayland’dan İngiltere’ye dönüşü esnasında başkent Londra'da Heathrow Havalimanında polis tarafından yakalandı.

İngiltere’nin Cheshire Polisi birimi raporlarına göre 1969 ile 1971 yıllarında ülkenin farklı yerlerinde yaşanan 11 farklı çocuk istismarı ve cinsel suçlama ile yargılanan Burrows’un 1997 yılının aralık ayında gerçekleşen mahkemesine katılmadığı ve bu tarihten beri “en çok arananlar” listesinde olduğu kaydedildi.

Dedektif Müfettiş Eleanor Atkinson tarafından yapılan açıklamada, İngiliz polisinin Burrows’u bulma konusundaki sabır ve kararlılığının uzun yıllar boyunca koruduğunu, adaletin geç de olsa sağlanacağını aktardı. Atkinson, ayrıca firari Burrows’un takip ve yakalama operasyonunun, İngiltere Polisi ve Ulusal Suç Teşkilatı (NCA) Tayland birimlerinin ortak çalışmaları sonucu başarıya ulaştığını ifade etti.

Gözaltına alınan Burrows’un bugün Chester Crown Mahkemesinde ilk kez hakim karşısına çıkması bekleniyor.