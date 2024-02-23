En çok kafaya takılan takıntılar ortaya çıktı

Takıntı, kişinin iradesi dışında sürekli aynı düşünce, duygu veya davranışları tekrarlamasıdır.

Takıntılar, kişinin hayatını olumsuz yönde etkileyen, kaygı ve stres yaratan psikolojik sorunlardır.

Uzmanlara göre, takıntılar zamanında tedavi edilmezse, ciddi sorunlara yol açabilir.

TAKINTILAR CİDDİ SORUNLARA YOL AÇABİLİR

Takıntıların pek çok türü vardır. Bunlardan bazıları şöyledir:

Her şeyde harita gördüğünü sanma takıntısı:

Bu takıntıya sahip olan kişiler, yedikleri, gördükleri, dokundukları her şeyin harita şeklinde olduğunu düşünürler. Bu kişiler, baktıkları her yerde harita desenleri bulmaya çalışırlar.

Sürekli evlenme teklifi etme takıntısı:

Bu takıntıya sahip olan kişiler, devamlı olarak evlenme teklifi etme arzusu duyarlar. Bu kişiler, kısa aralıklarla farklı kişilere ilginç evlenme teklifleri yaparlar. Bu davranış, genelde çok eşlilikle son bulur.

Belli kelimeleri sürekli tekrar etme takıntısı:

Bu takıntıya sahip olan kişiler, belli kelimelere karşı bir çekim hissederler. Bu kişiler, durmadan bu kelimeleri tekrar etmek için direnemezler.

Yataktan kalkmama takıntısı:

Bu takıntıya sahip olan kişiler, soğuk ve karanlık günlerde yatakta durmak isterler. Bu kişiler, özellikle yağmurlu ve karlı günlerde yataktan kalkmak için büyük bir güçlük çekerler.

Kötü ruhların kendisine musallat olduğuna inanma takıntısı:

Bu takıntıya sahip olan kişiler, kötü ruhların kendilerine bulaştıklarına inanırlar. Bu kişiler, korku filmi ve kitaplarındaki gibi kendilerini korumaya alırlar.

Sürekli günahkâr olduğunu düşünme takıntısı:

Bu takıntıya sahip olan kişiler, hep günah işlediklerine kanaat getirirler. Bu kişiler, yargılanma korkusu taşırlar. Bu kişilerde, nefes darlığı, hızlı soluk alıp verme, kalp atışı bozukluğu, aşırı terleme, mide rahatsızlığı ve kaygı gibi belirtiler ortaya çıkar.

İrade dışı hareket ve sesler çıkarma takıntısı:

Bu takıntıya sahip olan kişiler, Tourette Sendromu adı verilen genetik bir hastalıktan mustaripdirler. Bu kişiler, irade dışı, ani, hızlı hareketler veya sesler yaparlar. Bu kişiler, normal bir zeka ve ömür süresine sahiptirler.

Yıkama takıntısı:

Bu takıntıya sahip olan kişiler, durmadan ellerini yıkama gereği duyarlar. Bu kişiler, kirlenip mikrop kapacaklarına inanırlar. Bu kişilerde, başka ruhsal hastalıklar da görülebilir.

Patolojik karar verememe takıntısı:

Bu takıntıya sahip olan kişiler, hiçbir konuda karar verme gücüne sahip değildirler. Bu kişiler, en basit konularda bile karar verme aşamasında büyük zorluk çekerler.

Saç çekme takıntısı:

Bu takıntıya sahip olan kişiler, saçlarını çekerek kendilerine zarar verme eğilimi duyarlar. Bu kişiler, saçlarının yanı sıra vücutlarında kaşlar, kirpikler, sakallar gibi diğer kılları da çekerler. Bu takıntı, vücutta kolayca fark edilen kelliklere neden olur.

Hediye alma takıntısı:

Bu takıntıya sahip olan kişiler, hediye alma isteği duyarlar. Bu kişiler, maddi durumları elvermese bile hediye almak için kendilerini tutamazlar. Bu kişiler, kredi çekmeye, borçlanmaya hatta haciz riskiyle karşı karşıya kalmaya sebep olurlar.

Takıntılar, kişinin ruhsal sağlığını zedeleyen ve sosyal hayatını kötü yönde etkileyen sorunlardır.

Takıntılar, tedavi edilebilir ve kontrol altına alınabilir. Takıntılı kişilerin, uzman yardımı almaları ve uygun tedavi yöntemlerini izlemeleri tavsiye edilir. Takıntılar, ciddi sorunlara yol açmaktan kurtarılabilir.