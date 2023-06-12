En çok kar getiren altın türünü uzmanı açıkladı

Gram altının bin 500 liraya dayanmasıyla beraber vatandaşlar altına hücum etti. Altın uzmanlar ise en çok kar getiren altının çekme altın olduğunu belirtiyor.

En çok kar getiren altın türünü uzmanı açıkladı

İHA
Sivas’ta kuyumculuk yapan Tayyib Urfan, 24 ayar saf altın olan çekme altın hakkında bilgiler verdi. Urfan, “Kesme altın; 24 ayar saf altındır. Paketsiz hali silindirde çekilir. Paketli olanları da vardır ve bunların kayıpları daha azdır” dedi.

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Çekme altının diğer altın çeşitlerine göre daha avantajlı olduğunu vurgulayan Urfan, “Kesme altın; 24 ayar saf altındır. Paketsiz hali silindirde çekilir. Paketli olanları da vardır ve bunların kayıpları daha azdır. İkisinin kazancı da aynıdır. Çekme altın paketli olana göre daha avantajlıdır. Bunu vatandaşlarımız pek bilmiyor. Bunu bilezik atölyelerinde daha çok kullanıldığı için çok bilinmiyor. Vatandaşlarımızın asıl kârı ve kazancı çekilmiş altında olacaktır” dedi.

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Çekme altın bozdururken makas aralığı daha düşük olduğunu belirten Urfan, şunları kaydetti:
“Bozdururken 10-15 TL’lik bir makası oluyor. En güzel yatırımlık altın budur. 24 ayar saf altın. Bütün meslektaşlarımızın bildiği gibi 24 ayar saf altın Türkiye’de ve dünyanın diğer yerlerinde olsun bellidir ve istedikleri yerde bozdurabilirler. Bu altın değil diyenler olursa da onlara vatandaşlarımız kulak asmasın. Bu 24 ayar saf altındır ve diğer altınlara göre gerçekten kazancı olan bir altındır.”

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Vatandaşlar talep ettiği miktarda çekme altın temin ettiklerini belirten Urfan, “Bu silindirden geçiyor. Belirli bir gram almak isteyebilirler. Bunu kesip biz kendimiz verebiliyoruz. 1,5,20,50 grama kadar istedikleri kadar kesip verebiliyoruz. İsterse 1 kilogram bile olsa bunu silindirden çekilmiş bir şekilde temin ediyoruz. Paketlisi ile arasında 10 ila 15 TL oynar. Kazanç olarak paketliden daha iyidir. Dediğim gibi makas aralığı daha düşüktür ve kazancı da çok. Vatandaşlarımızı da tatmin edecek rakamlardadır. Yatırım yapmak isteyen vatandaşlarımız 24 ayar saf çekme altın temin edebilirler” diye konuştu.

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