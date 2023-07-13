En çok siber saldırıya uğrayan ülkeler belli oldu. Türkiye kaçıncı sırada

İnternet kullanımının oldukça arttığı günümüzde siber saldırılar da hızlandı. Özellikle 2020 yılında yapılan siber saldırı sayılarında rekor artışlar yaşanmıştı.

Koronavirüsle artışa geçen siber saldırılar, günümüzde de yoğun bir şekilde devam ediyor.

EN ÇOK SİBER SALDIRIYA MARUZ KALAN ÜLKELER AÇIKLANDI

Verilere göre, en çok siber saldırıya maruz kalan ülkeler de belli oldu.

Antivirüs yazılım şirketi ESET verilerine göre, en çok siber saldırıya maruz kalan işletim sistemi Android oldu.

2022 yılının üçüncü çeyreğinde Android cihazlarda en çok siber saldırıya maruz kalan ülkeler şöyle:

Brezilya (%8,5)

Ukrayna (%7,6)

Meksika (%7,3)

Rusya (%6,6)

Türkiye (%5)

ABD (%4)