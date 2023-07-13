En çok siber saldırıya uğrayan ülkeler belli oldu. Türkiye kaçıncı sırada

2022 yılında en çok siber saldırıya uğrayan ülkelerin sıralaması belli oldu. Türkiye listede 5. sırada bulunuyor.

En çok siber saldırıya uğrayan ülkeler belli oldu. Türkiye kaçıncı sırada

İnternet kullanımının oldukça arttığı günümüzde siber saldırılar da hızlandı. Özellikle 2020 yılında yapılan siber saldırı sayılarında rekor artışlar yaşanmıştı.

Koronavirüsle artışa geçen siber saldırılar, günümüzde de yoğun bir şekilde devam ediyor.

EN ÇOK SİBER SALDIRIYA MARUZ KALAN ÜLKELER AÇIKLANDI

Verilere göre, en çok siber saldırıya maruz kalan ülkeler de belli oldu.

Antivirüs yazılım şirketi ESET verilerine göre, en çok siber saldırıya maruz kalan işletim sistemi Android oldu.

2022 yılının üçüncü çeyreğinde Android cihazlarda en çok siber saldırıya maruz kalan ülkeler şöyle:

Brezilya (%8,5)

Ukrayna (%7,6)

Meksika (%7,3)

Rusya (%6,6)

Türkiye (%5)

ABD (%4)

resized-99183-e1a4184csibersaldc4b1rc4b1.jpg

Öne Çıkanlar
CHP İzmir'i AKP'ye böyle kaybedecek!
CHP İzmir'i AKP'ye böyle kaybedecek!
Erdoğan NATO Zirvesi'nde neden döndü
Erdoğan NATO Zirvesi'nde neden döndü
Acun Ilıcalı’ya Süper Lig şampiyonu kulübün başkanından flaş teklif. Şerafettin Tilki açıkladı
Acun Ilıcalı’ya Süper Lig şampiyonu kulübün başkanından flaş teklif. Şerafettin Tilki açıkladı
Herkesin konuştuğu Fahrettin Koca’nın sustuğu salgın
Herkesin konuştuğu Fahrettin Koca’nın sustuğu salgın
MHK Başkanı kim olacak? Mirza Şeker büyük tartışmayı açıkladı
MHK Başkanı kim olacak? Mirza Şeker büyük tartışmayı açıkladı
Erman Toroğlu'ndan Şenol Güneş'e zehir zemberek sözler: Adam değilsin
Erman Toroğlu'ndan Şenol Güneş'e zehir zemberek sözler: Adam değilsin
Son Haberler
Kılıçdaroğlu’ndan Akşener’e ziyaret Siyaset
Kılıçdaroğlu’ndan Akşener’e ziyaret
Doğru besinler tiroid fonksiyonunu iyileştirmeye yarar mı Sağlık
Doğru besinler tiroid fonksiyonunu iyileştirmeye yarar mı
Emre Ulaş zamlardan bunalıp güneşe meydan okuyan vatandaşı çizdi Güncel
Emre Ulaş zamlardan bunalıp güneşe meydan okuyan vatandaşı çizdi
Diyetisyenden ‘karpuz’ uyarısı Sağlık
Diyetisyenden ‘karpuz’ uyarısı
Esenyurt'ta yangın paniği Güncel
Esenyurt'ta yangın paniği
Şarkıcı Çelik 10 yıllık sevgilisiyle ilk kez görüntülendi Magazin
Şarkıcı Çelik 10 yıllık sevgilisiyle ilk kez görüntülendi
Mersin'de 3 aracı kundaklayan 4 şüpheli yakalandı Güncel
Mersin'de 3 aracı kundaklayan 4 şüpheli yakalandı