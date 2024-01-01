En dirençli kan grubu belli oldu, kanser riski daha az

Kan gruplarından hangisi ya da hangilerinin hastalıklara karşı daha dirençli olduğu her zaman merak konusuydu. Yapılan son araştırmaya göre, başta kanser olmak üzere önemli hastalıklara karşı 0 kan grubunun daha dirençli olduğu belirlendi. Amerikan Ulusal Sağlık Enstitüsü'nden Dr. Arash Etemadi öncülüğünde yapılan araştırmaya göre, belirli kan gruplarına sahip olan kişilerin diğer kan gruplarına göre daha fazla sağlık riski taşıdığı belirtildi.

55 bin kişinin katıldığı araştırma sonuçları, kan gruplarının hastalık riski taşıdığı demek olmadığı, beslenme ve spor gibi faktörlerin de belirleyici olduğunun altı çizildi. Söz konusu araştırmanın sonuçlarına göre, bazı hastalıklarda 0 kan grubuna sahip olmayan kişilerin ölüm oranının yüzde 9 daha fazla olduğu kaydedildi.

Dr. Arash Etemadi, araştırmanın kan gruplarının insan sağlığı üzerindeki etkilerini anlayabilmek açısından çok önemli olduğunu vurguladı ve konu hakkında araştırmaların sürmesi gerektiğini iletti.

Söz konusu araştırmada, kan gruplarıyla mide kanseri arasında ilişki de incelendi ve kan grubu A,B ve AB grubu olanların, kan grubu 0 olan bireylere göre mide kanserine yüzde 55 oranda daha fazla yakalandığı ortaya koyuldu. Ayrıca 0 kan grubuna sahip bireylerin, hava kirliliği gibi çevresel faktörlere karşı da daha dirençli olduğu kaydedildi.