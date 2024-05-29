En düşük emekli maaşı için Ankara’dan son bilgi geldi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara’da gerçekleştirilen "Büyük Emekliler Mitingi"nde, en düşük emekli maaşlarının asgari ücrete endekslenmesi gerektiğini vurgulayarak bir yasa teklifi sunmuştu.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI İÇİN HEDEF 12 BİN 500 LİRA

Habertürk'ten Bülent Aydemir'in haberine göre hükümet ise, “Emekliler Yılı” olarak ilan ettiği bu yıl içinde, bütçe olanakları çerçevesinde en düşük emekli maaşını 12 bin 500 TL’ye çıkarmayı hedefliyor. Temmuz ayında enflasyon farkı dışında bir artış öngörülmezken, kök aylıklarında yasal bir düzenleme yapılacak.

Yıl başında 7 bin 500 TL olan emekli taban aylıkları, 10 bin TL’ye yükseltilmişti. Temmuz ayında, bazı emeklilere zam yapılamaması sorunu nedeniyle, hükümet yine bir seyyanen artışa gitmeyi planlıyor ve böylece en düşük emekli maaşı 12 bin 500 TL olacak.

Açlık sınırının 20 bin TL’ye ulaşması göz önünde bulundurulduğunda, bu artışın emeklileri tatmin etmeyeceği aşikar. Kaynaklarımız, hükümetin bütçe imkanları dahilinde emeklilere daha fazla bir zam yapmayı planlamadığını belirtiyor. Ekstra bir artış için Hazine’nin borçlanma yoluna gitmesi gerekecek.

Yerel seçimler de göz önünde bulundurularak, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine 11.68 puanlık refah payı eklenmiş ve böylece zam oranı %49.25’e çıkarılmıştı. Hükümet, temmuz ayında memur emeklilerine yapılan toplu sözleşme zammının SSK ve Bağ-Kur emeklilerine de uygulanacağını duyurdu.

Temmuz ayında, memur emeklileri için öngörülen %7’lik toplu sözleşme zammı ve beklenen enflasyon farkı dışında, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine refah payı eklenip eklenmeyeceği henüz belirsiz. Eğer eklenmezse, SSK ve Bağ-Kur emeklileri, memur emeklilerinden %6-7 daha düşük bir zam alacak.

3 BİN LİRALIK BAYRAM İKRAMİYESİ DEĞİŞMEYECEK

16 milyona yakın emekli, 16 Haziran’daki Kurban Bayramı öncesinde 3 bin TL bayram ikramiyesi alacak. Bayram ikramiyelerinde herhangi bir artış öngörülmüyor; emekliler, Ramazan Bayramı’nda da aynı miktarı almışlardı.