En düşük emekli maaşına yapılacak zam sızdırıldı. 2 milyon emekli bu haberi bekliyordu

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
En düşük emekli maaşına yapılacak zam sızdırıldı. 2 milyon emekli bu haberi bekliyordu

En düşük emekli maaşı alanların gözü kulağı bu karardaydı. Milyonların beklediği o rakam sızdırıldı.

Altı aylık enflasyon rakamlarının netleşmesiyle beraber SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş zam oranı yüzde 24,73 olarak hesaplanmıştı.

Fakat bu oran kök maaşlara uygulanacak. Kök aylığı 7 bin 829 TL ve altında olanların maaşına zam yansıması olmadı.

Kök aylığı 7 bin 829 TL üzerinde olan emeklilerin ise maaşına kısmi zam olarak eklenebilecek.

Bundan dolayı en düşük emekli maaşı olan 10 bin TL aylık alan yaklaşık 1,6 milyon emekli, temmuz ayında 'sıfır zam' ile karşı karşıya kaldı. Emeklilerin gözü kulağı ise aylıklara yapılacak düzenlemeye yöneldi.

BEKLENEN KARAR VERİLDİ GÖZLER O SAATTE

AKP kurmaylar, en düşük emekli maaşlarına yönelik yapılması beklenen zamma dair üç alternatif ve mali raporu hafta sonu AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın masasına sundu.

Erdoğan’ın kendisine sunulan seçeneklere yönelik kararını dün akşam verdi. AKP Grup Başkanı Abdullah Güler, en düşük emekli maaşına ilişkin düzenlemeyi bugün saat 12.00'de açıklayacak.

KUSLİLER O RAKAMI SIZDIRDI

Erdoğan’ın masasına sunulan raporda; en düşük emekli maaşı alanlara; bin 500, 2 bin ve 2 bin 500 lira zam yapılmasının bütçeye yükü tek tek açıklandı.

Yapılacak zammın ise Hazine’ tarafından karşılanacağı belirtiliyor.

SSK, Bağ-Kur en düşük emekli maaşı için masadaki ilk seçenek 11 bin 500 lira.

En güçlü ihtimal 12 bin lira. Eğer bu formül kabul görürse aylık bütçeye maliyeti yaklaşık 3 milyar lira, 6 aylık maliyeti ise 17 milyar lira yıllık ise 34 milyar lira olacak.

En düşük emekli maaşının 12.500 lira olması seçeneklerden biri ancak bu ihtimal oldukça düşük.

5,5 milyar lira, 6 aylık bütçeye 30 ile 32 milyar lira, yıllık maliyetin ise 60 ile 64 milyar liraya dayanması tahmin ediliyor.

Kulislerden sızan bilgiye göre 12 bin liranın daha baskın bir oran olduğu ileri sürülüyor.

İlgili Haberler
Emekli maaşıyla ilgili AKP'li üst düzey isimden son dakika açıklaması
Son Haberler
En düşük emekli maaşı belli oldu! AKP Grup Başkanı Abdullah Güler açıkladı Ekonomi
En düşük emekli maaşı belli oldu! AKP Grup Başkanı Abdullah Güler açıkladı
İstanbul ekibi amatöre satıldı Spor
İstanbul ekibi amatöre satıldı
Denize giren polis memurundan acı haber Gündem
Denize giren polis memurundan acı haber
Çeşitli suçlardan yakalanan 120 şüpheli tutuklandı Yerel Haberler
Çeşitli suçlardan yakalanan 120 şüpheli tutuklandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan YKS açıklaması Gündem
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan YKS açıklaması
ABD o ülkeden askerlerini çekiyor Dünya
ABD o ülkeden askerlerini çekiyor
Otomobil ile kamyon çarpıştı: 3 yaralı Yerel Haberler
Otomobil ile kamyon çarpıştı: 3 yaralı