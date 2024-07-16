En düşük emekli maaşına yapılacak zam sızdırıldı. 2 milyon emekli bu haberi bekliyordu

Altı aylık enflasyon rakamlarının netleşmesiyle beraber SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş zam oranı yüzde 24,73 olarak hesaplanmıştı.

Fakat bu oran kök maaşlara uygulanacak. Kök aylığı 7 bin 829 TL ve altında olanların maaşına zam yansıması olmadı.

Kök aylığı 7 bin 829 TL üzerinde olan emeklilerin ise maaşına kısmi zam olarak eklenebilecek.

Bundan dolayı en düşük emekli maaşı olan 10 bin TL aylık alan yaklaşık 1,6 milyon emekli, temmuz ayında 'sıfır zam' ile karşı karşıya kaldı. Emeklilerin gözü kulağı ise aylıklara yapılacak düzenlemeye yöneldi.

BEKLENEN KARAR VERİLDİ GÖZLER O SAATTE

AKP kurmaylar, en düşük emekli maaşlarına yönelik yapılması beklenen zamma dair üç alternatif ve mali raporu hafta sonu AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın masasına sundu.

Erdoğan’ın kendisine sunulan seçeneklere yönelik kararını dün akşam verdi. AKP Grup Başkanı Abdullah Güler, en düşük emekli maaşına ilişkin düzenlemeyi bugün saat 12.00'de açıklayacak.

KUSLİLER O RAKAMI SIZDIRDI

Erdoğan’ın masasına sunulan raporda; en düşük emekli maaşı alanlara; bin 500, 2 bin ve 2 bin 500 lira zam yapılmasının bütçeye yükü tek tek açıklandı.

Yapılacak zammın ise Hazine’ tarafından karşılanacağı belirtiliyor.

SSK, Bağ-Kur en düşük emekli maaşı için masadaki ilk seçenek 11 bin 500 lira.

En güçlü ihtimal 12 bin lira. Eğer bu formül kabul görürse aylık bütçeye maliyeti yaklaşık 3 milyar lira, 6 aylık maliyeti ise 17 milyar lira yıllık ise 34 milyar lira olacak.

En düşük emekli maaşının 12.500 lira olması seçeneklerden biri ancak bu ihtimal oldukça düşük.

5,5 milyar lira, 6 aylık bütçeye 30 ile 32 milyar lira, yıllık maliyetin ise 60 ile 64 milyar liraya dayanması tahmin ediliyor.

Kulislerden sızan bilgiye göre 12 bin liranın daha baskın bir oran olduğu ileri sürülüyor.