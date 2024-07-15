Emekli maaşıyla ilgili AKP'li üst düzey isimden son dakika açıklaması

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Emekli maaşıyla ilgili AKP'li üst düzey isimden son dakika açıklaması

AKP Grup Başkanı Abdullah Güler, emekli maaşlarıyla ilgili “Bu akşam itibarıyla Cumhurbaşkanımıza sunacağız” ifadelerini kullandı.

Milyonlarca emeklinin gözü yarın yapılacak Kabine toplantısında. 10 bin lira olan emekli maaşına zam beklenirken kulislerden farklı bilgiler gelmeye devam ediyor.

“CUMHURBAŞKANIMIZA SUNACAĞIZ”

AKP Grup Başkanı Abdullah Güler katıldığı canlı yayında zam hakkında açıklamalar yaptı. Güler en düşük emekli aylığına yapılacak zam için, "Bütçe imkanları nedir, Analizleri topladık, bu akşam itibarıyla Cumhurbaşkanımıza sunacağız, yarın Meclis Başkanlığı'na vereceğiz" dedi.

“BU AKŞAM NETLEŞECEK”

Güler emekli maaşına yapılacak zam için ise rakam vermedi. Ayrıca Güler "Bu akşam netleşecek. Şu an rakam söylemem doğru olmaz. Alternatifler var, onlara bakıyoruz" diye konuştu.

KABİNE YARIN

Emeklilerin dört gözle beklediği Kabine toplantısı yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanacak. Emekli maaşına zamla ilgili çalışmalar Erdoğan'a sunulacak ve böylece zam belli olacak.

Ancak kulis iddialarına göre, ekonomi yönetimi 12.000 lirayı bile çok gördü.

Öte yandan Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı 6 aylık enflasyon rakamlarının ardından emekli maaşlarına yapılacak zam oranı yüzde 24,73 olarak belirlenmişti.

AÇLIK SINIRI AÇIKLANDI

Asgari ücretliye zam yok deniliyor ama açlık sınırı asgari ücretin üzerine çıktıkça çıkıyor. DİSK'e bağlı Birleşik Metal-İş Sendikası Sınıf Araştırmaları Merkezi (BİSAM)'nin Haziran ayı açlık sınırına bakıldığında dört kişilik bir ailenin açlık sınırı, Haziran'da 19 bin 44 TL’ye çıktı.

is.jpg

668e0c411910d3346be7c6f9.webp

İlgili Haberler
Çalışanlara ara zam yapılacak mı? Karar verildi
AKP en düşük emekli maaşına zam için tarih verdi
Son Haberler
Tarsus'ta trafik kazası: 1 kişi hayatını kaybetti Yerel Haberler
Tarsus'ta trafik kazası: 1 kişi hayatını kaybetti
Telefonunuza bunları yaparsanız vızı vızır çalışacak Teknoloji
Telefonunuza bunları yaparsanız vızı vızır çalışacak
Şehir eşkıyaları çocuk parkını talan etti Gündem
Şehir eşkıyaları çocuk parkını talan etti
Ukrayna tahılına Moldova'dan vize çıktı Dünya
Ukrayna tahılına Moldova'dan vize çıktı
Cenaze namazına giderken canlarından oluyorlardı Gündem
Cenaze namazına giderken canlarından oluyorlardı
Bir buçuk yıl sonra açıldı Dünya
Bir buçuk yıl sonra açıldı
Kamyonet motosikletle çarpıştı: 1 yaralı Yerel Haberler
Kamyonet motosikletle çarpıştı: 1 yaralı