Emekli maaşıyla ilgili AKP'li üst düzey isimden son dakika açıklaması

Milyonlarca emeklinin gözü yarın yapılacak Kabine toplantısında. 10 bin lira olan emekli maaşına zam beklenirken kulislerden farklı bilgiler gelmeye devam ediyor.

“CUMHURBAŞKANIMIZA SUNACAĞIZ”

AKP Grup Başkanı Abdullah Güler katıldığı canlı yayında zam hakkında açıklamalar yaptı. Güler en düşük emekli aylığına yapılacak zam için, "Bütçe imkanları nedir, Analizleri topladık, bu akşam itibarıyla Cumhurbaşkanımıza sunacağız, yarın Meclis Başkanlığı'na vereceğiz" dedi.

“BU AKŞAM NETLEŞECEK”

Güler emekli maaşına yapılacak zam için ise rakam vermedi. Ayrıca Güler "Bu akşam netleşecek. Şu an rakam söylemem doğru olmaz. Alternatifler var, onlara bakıyoruz" diye konuştu.

KABİNE YARIN

Emeklilerin dört gözle beklediği Kabine toplantısı yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanacak. Emekli maaşına zamla ilgili çalışmalar Erdoğan'a sunulacak ve böylece zam belli olacak.

Ancak kulis iddialarına göre, ekonomi yönetimi 12.000 lirayı bile çok gördü.

Öte yandan Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı 6 aylık enflasyon rakamlarının ardından emekli maaşlarına yapılacak zam oranı yüzde 24,73 olarak belirlenmişti.

AÇLIK SINIRI AÇIKLANDI

Asgari ücretliye zam yok deniliyor ama açlık sınırı asgari ücretin üzerine çıktıkça çıkıyor. DİSK'e bağlı Birleşik Metal-İş Sendikası Sınıf Araştırmaları Merkezi (BİSAM)'nin Haziran ayı açlık sınırına bakıldığında dört kişilik bir ailenin açlık sınırı, Haziran'da 19 bin 44 TL’ye çıktı.