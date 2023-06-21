En düşük memur maaşı açıklandı

Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, en düşük memur maaşının 22 bin TL olacağını, düzenlemenin temmuz ayında TBMM'den geçeceğini açıkladı.

En düşük memur maaşı açıklandı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, açıklamalarda bulunudu

Işıkhan, "Memur-emekli maaş zammı temmuz ayında TBMM'den geçecek" dedi.

Işıkhan ayrıca, "En düşük memur maaşı net 22 bin TL olacak" açıklamasını yaptı. Işıkhan, "Maliye Bakanlığımız ile çalışıyoruz. Hedefimiz torba yasa ile paydaşlarımızı memnun edecek bir düzenleme yapmak" ifadelerini kullandı.

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DÜN DE ASGARİ ÜCRET AÇIKLANMIŞTI

Dün Asgari Ücret Tespit Komisyonu zammı belirlemek için üçüncü kez bir araya geldi.

Toplantının ardından Bakan Işıkhan açıklama yaptı ve güncel asgari ücretin 11 bin 402 TL olduğunu duyurdu. Işıkhan asgari ücreti açıklarken şu ifadeleri kullanmıştı:

"Türk-İş ve TİSK başkanlarına görüşmelerdeki uzlaşmacı yaklaşımları için teşekkür ediyorum. TİSK Başkanı çalışma hayatı olmak üzere son dönemde ortaya koyduğu fayda odaklı yaklaşımıyla birçok icraata imza attı. Asgari ücrete vergi muafiyeti, beyaz bayrak uygulaması, istihdam teşvikleri bunlardan birkaçıdır. Türk-İş başkanına gösterdiği samimi yaklaşım ve yapıcı tutum için şükranlarımı arz ederim.

Emekçilerimiz başta olmak üzere tüm sektörleri ilgilendirecek netice Sayın Cumhurbaşkanımızın vatandaşları enflasyona ezdirmeme kararlılığı açısından önem arz etmektedir.

Yeni asgari ücretin bayram öncesinde hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Komisyon çalışmaları işçi ve işveren taraflarının uzlaşmasıyla sonuçlandı. 2023'ün ikinci yarısında brüt 13 bin 14 net asgari ücret 11 bin 402 lira olarak belirlendi. Yüzde 34 artış yapıldı. 400 TL olarak ygulanan asgari ücret desteği 500 TL olarak uygulanmaya devam edecek."

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