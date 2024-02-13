En fazla kar kalınlığı Kartalkaya'da ölçüldü

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, diğer kayak merkezlerindeki kar kalınlıkları ise şu şekildedir:

• Palandöken: 165 cm

• Hakkari: 160 cm

• Sarıkamış: 140 cm

• Yalnızçam: 63 cm

• Ovacık: 49 cm

• Erciyes: 45 cm

• Haserek: 44 cm

• Mersivan: 43 cm

• Uludağ: 40 cm

• Çambaşı: 39 cm

• Kartepe: 31 cm

• Yıldızdağı ve Zigana: 25 cm

• Kop: 23 cm

• Denizli, Abalı ve Ilgaz: 22 cm

• Yıldıztepe: 12 cm

• Keltepe: 6 cm

• Murat Dağı ve Hazarbaba: 2 cm

Ayrıca, bazı kayak merkezlerinin en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri de aşağıdaki gibi: