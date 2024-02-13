En fazla kar kalınlığı Kartalkaya'da ölçüldü

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, diğer kayak merkezlerindeki kar kalınlıkları ise şu şekildedir:
• Palandöken: 165 cm
• Hakkari: 160 cm
• Sarıkamış: 140 cm
• Yalnızçam: 63 cm
• Ovacık: 49 cm
• Erciyes: 45 cm
• Haserek: 44 cm
• Mersivan: 43 cm
• Uludağ: 40 cm
• Çambaşı: 39 cm
• Kartepe: 31 cm
• Yıldızdağı ve Zigana: 25 cm
• Kop: 23 cm
• Denizli, Abalı ve Ilgaz: 22 cm
• Yıldıztepe: 12 cm
• Keltepe: 6 cm
• Murat Dağı ve Hazarbaba: 2 cm
Ayrıca, bazı kayak merkezlerinin en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri de aşağıdaki gibi:
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